राजस्थान में पंचायत चुनावों में करारी हार के बाद बीजेपी में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ये तक कह दिया कि हरियाणा में मनोहर खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया तो दोबारा जीत मिल गई थी.

बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात करने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा से जब मीडिया ने पंचायत चुनावों की हार के कारणों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हार की वजह क्या रही यह पता नहीं है. उन्होंने कहा, ''मंथन और समीक्षा करके हार की वजह का पता लगाएंगे. कमियों को दूर करेंगे और फिर से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे.'' उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर सभी को लेनी चाहिए.

'चेहरा बदलकर भी जीत हासिल की जा सकती है'

उनसे जब यह पूछा गया कि पंचायत के नतीजों का कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? इस सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चेहरा बदलकर भी जीत हासिल की जा सकती है. हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में यही हुआ था. पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था. नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया था. मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने की वजह से हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली.

क्या मीणा चाहते हैं कि राजस्थान में CM का चेहरा बदले?

हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की ना तो मांग की और ना ही कोई सुझाव दिया. लेकिन उन्होंने जिस तरह से खुलकर हरियाणा का उदाहरण दिया और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम लिया, उससे साफ है कि वह चाहते हैं कि बीजेपी राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को बदल दे तो विधानसभा चुनाव में फिर से कामयाबी पाई जा सकती है.

विपक्ष को बीजेपी को घेरना का मिल गया मौका!

अब उनके इस बयान पर सियासी घमासान मचना तय है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर पहले से ही हमलावर विपक्ष अब अपनी घेरेबंदी और तेज करेगा. विपक्ष बीजेपी में ही आपसी खींचतान को मुद्दा बनाएगा. बहरहाल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

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