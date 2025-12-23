राजस्थान: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ऐलान, रेल मार्ग से जुड़ेगा सिरोही मुख्यालय

राजस्थान के सिरोही में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सिरोही क्षेत्र को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति मिलेगी. केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यह बात केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार (23 दिसंबर) को फिट इंडिया सांसद खेल महोत्सव के तीन दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कही. उन्होंने आश्वस्त किया कि सिरोही मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग के अनुरूप आगामी वर्ष में कार्य प्रारंभ करवाने की तैयारी रेलवे कर रहा है.

रेलवे बन रहा विकास व आधुनिकता की मिसाल

रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने कहा कि रेलवे आज देश में विकास और आधुनिकता की मिसाल बन चुका है. स्टेशनों के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुविधाओं के उन्नयन पर लगातार कार्य हो रहा है. आजादी से पहले बने ऐतिहासिक स्टेशनों के नवीनीकरण का भी बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सोच में देश का हित सर्वोपरि है और हर क्षेत्र में संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है.

सांसद लुंबाराम चौधरी की सादगी की सराहना

अपने संबोधन में बिट्टू ने क्षेत्रीय सांसद लुंबाराम चौधरी की सादगी और सरलता की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि सांसद चौधरी से वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं. जनता का उनके प्रति जो स्नेह दिखाई देता है, उससे स्पष्ट है कि वे दिन-रात क्षेत्र की सेवा में जुटे रहते हैं.

रेल राज्यमंत्री ने कहा कि सांसद चौधरी जब भी उनसे मिलते हैं, वे क्षेत्रीय विकास, विशेषकर रेलवे ट्रैक, ट्रेनों और कनेक्टिविटी की ही बात करते हैं, जो उनकी कार्यकुशलता और जनभावनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पूर्व में दिए गए प्रस्तावों और वर्तमान मांगों पर रेलवे सर्वे और तकनीकी आधार पर चरणबद्ध एवं समयबद्ध रूप से कार्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

विकास के लिए खजाना खुला- रवनीत सिंह बिट्टू

बिट्टू ने कहा कि मार्च में दूसरा बजट आने वाला है और यदि किसी क्षेत्र में कोई कमी रह गई है, तो उसे दूर किया जाएगा. चिकित्सा, सड़क, रेल, पेयजल, शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार का खजाना खुला है. उन्होंने स्पीड ट्रेनों के ठहराव और रेल सुविधाओं के विस्तार की भी जानकारी दी.

स्टेडियम विकास के लिए 25 लाख की घोषणा

रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अरविंद पैवेलियन में विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों का सरल और सादा जीवन उन्हें अत्यंत प्रभावित करता है. क्षेत्र में रेल सुविधाओं के उन्नयन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल अनुशासन, टीम भावना और फिटनेस का माध्यम हैं, जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए.

फिट इंडिया मूवमेंट का संदेश

बिट्टू ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, पारंपरिक खेलों से जोड़ना और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है. उन्होंने खिलाड़ियों से फिटनेस के प्रति जागरूक रहने और निरंतर प्रगति करने का आह्वान किया.

उन्होंने सिरोही में मिले स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जालौर–सिरोही से अब उनका विशेष जुड़ाव हो गया है और वे सांसद लुंबाराम चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों में सहयोग करेंगे.

सांसद लुंबाराम चौधरी ने रखीं क्षेत्रीय मांगें

स्वागत संबोधन में सांसद लुंबाराम चौधरी ने रेल राज्यमंत्री का आभार जताया और रेलवे से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने जालौर और सिरोही जिलों में रेलवे सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों और ठहराव की मांग रखते हुए जनभावनाओं को सामने रखा.

सांसद ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों, भाजपा संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन का आभार प्रकट किया. इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई गई.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आयोजन

कार्यक्रम को राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भी संबोधित किया. प्रारंभ में लोकसभा सांसद खेल संयोजक गणपत सिंह राठौड़ ने प्रतियोगिता का विवरण प्रस्तुत किया. भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया.

इस मौके पर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, जीवाराम चौधरी, समाराम गरासिया, जालौर जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित सहित अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से तलवार, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया.

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री ने बताया कि आदिवासी लोक कलाकारों द्वारा वालर नृत्य तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई, इसके बाद खिलाड़ियों की परेड की सलामी ली गई. खेल महोत्सव की शुरुआत में सिरोही और भीनमाल टीमों के बीच रस्साकशी मुकाबला खेला गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.