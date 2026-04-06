राजस्थान के इन इलाकों में आज गिर सकते हैं ओले, तेज आंधी चलने, बारिश होने के भी आसार

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राजस्थान में सोमवार से तेज आंधी व बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का नया दौर शुरू हो सकता है. मौसम विभाग ने किसानों से खुले में पड़ी फसल को ढककर रखने की सलाह दी है ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके.

मौसम केंद्र के अनुसार, आज छह अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके असर से राज्य के कुछ भागों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने, बारिश होने तथा कहीं-कहीं ओलावृष्टि का नया दौर शुरू होने की पूरी संभावना है.

वहीं सात अप्रैल को विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहेगा. इससे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी व कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है. कई जगह मध्यम से तेज बारिश भी होगी.

इस दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के कुछ भागों में 20 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है.

3-4 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क

आठ अप्रैल को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि नौ अप्रैल से आगामी 3-4 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा व तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होगी.

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विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश व ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए वे खलिहान या कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व अन्य सामान को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके.