रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हैरान करने वाला नजारा, 7 साल की बाघिन ने मगरमच्छ को घसीटकर मार गिराया

राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बेहद रोमांचक तस्वीर सामने आई है, जहां एक बाघिन ने पानी के खतरनाक शिकारी मगरमच्छ को ही अपना शिकार बना लिया. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है.

7 साल की बाघिन ने किया मगरमच्छ का शिकार

रविवार (5 अप्रैल) सुबह रणथंभौर के जोन नंबर 4 में मौजूद पर्यटक उस वक्त हैरान रह गए, जब 7 साल की बाघिन ‘शक्ति’ ने एक मगरमच्छ पर हमला कर दिया. तालाब के किनारे घात लगाकर बैठी बाघिन ने जैसे ही मगरमच्छ को बाहर आते देखा, वह बिजली की तेजी से उस पर टूट पड़ी. बाघिन ने अपने मजबूत जबड़ों से मगरमच्छ को दबोच लिया और खींच कर ऊपर की तरफ ले जाने लगी. करीब 5 से 6 मिनट तक दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चला, लेकिन आखिरकार बाघिन ‘शक्ति’ के आगे मगरमच्छ हार ही गया.

इसके बाद शक्ति नाम की बाघिन उसे घसीटकर चट्टानों तक ले गई. यह पूरा नजारा वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात यह है कि ‘शक्ति’ मछली नाम की मशहूर बाघिन की नातिन है.

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दो दशक पहले बाघिन की नानी ने भी किया था शिकार

करीब दो दशक पहले ‘मछली’ ने भी मगरमच्छ का शिकार कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं और अब ‘शक्ति’ ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है. बाघिन नानी मछली के बाद अब शक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मछली ने भी करीब दो दशक पहले इसी तरह से सुर्खियां बटोरी थी. मगरमच्छ को पानी का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन रणथंभौर में इस बार बाजी बाघिन के नाम रही और इस रोमांचक मंजर ने हर किसी को हैरान कर दिया.

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