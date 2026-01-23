हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कई जिलों में गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन

राजस्थान में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कई जिलों में गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन

Rajasthan News: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदल गया है. कई जिलों में बारिश, सीकर में ओले, तापमान गिर गया है. मौसम विभाग ने कोहरा, शीतलहर और 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से राज्य के करीब डेढ़ दर्जन जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है. इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है.

सीकर जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा. राजधानी जयपुर में भी सुबह करीब 6 बजे हल्की फुहारें पड़ीं. फिलहाल जयपुर में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम ठंडा बना हुआ है.

जैसलमेर समेत कुछ अन्य इलाकों में सुबह के समय ओस की बूंदें जमकर बर्फ जैसी नजर आ रही हैं. इससे खेतों और खुले इलाकों में सफेद परत दिखाई दी. मौसम के इस बदले हुए रूप से आम जनजीवन पर असर पड़ा है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं.

कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार यह बदला हुआ मौसम अभी अगले दो दिनों तक बना रह सकता है. विभाग ने कई जिलों के लिए घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही राज्य के 27 जिलों में अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय यात्रा करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है. किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

Published at : 23 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Weather Light Rain JAIPUR RAJASTHAN NEWS
