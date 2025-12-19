हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी, काटे गए 42 लाख नाम, कई BJP नेताओं की बढ़ी टेंशन! जानें वजह

राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी, काटे गए 42 लाख नाम, कई BJP नेताओं की बढ़ी टेंशन! जानें वजह

Rajasthan SIR Process: सीएम और डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जिन सीटों से विधायक चुने गए हैं, वहां बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 42 लाख नाम कट गए हैं

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके पूरा होने पर जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 42 लाख नाम कट गए हैं. संशोधित लिस्ट सामने आने के बाद एसआईआर को लेकर पहले से हंगामा कर रहा विपक्ष फिलहाल शांत नजर आ रहा है. विपक्ष के बजाय अब सत्ताधारी बीजेपी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है. 

सीएम और डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जिन सीटों से विधायक चुने गए हैं, वहां बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं. राजधानी जयपुर में तो सीएम-डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री की सीटों पर 60 हजार या उससे ज्यादा नाम कट गए हैं. 

बीजपी सरकार मंथन में जुटी

सरकार और बीजेपी अब एसआईआर को लेकर नए सिरे से मंथन में जुट गई है. पार्टी ने अब बड़ी संख्या में नामों को लेकर आपत्तियां जताने और नए वोटरों के नाम जुड़वाने की रणनीति तय की है. कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर समेत राजस्थान की तमाम सीटों पर एसआईआर का दांव बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है. 

राजस्थान में एसआईआर का दांव बीजेपी के लिए कैसे उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे समझने के लिए राजधानी जयपुर की कुछ विधानसभा सीटों की संशोधित वोटर लिस्ट पर निगाह डालनी होगी. राजस्थान में सबसे ज्यादा नाम राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से कटे हैं. 

मंत्रियों की सीटों से कटे इतने नाम

राज्य के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की इस सीट पर 68 हजार 584 वोटरों के नाम काटे गए हैं. इसी तरह सीएम भजनलाल शर्मा की जयपुर की सांगानेर सीट पर 61 हजार 674 वोटरों के नाम बाहर हुए हैं. डिप्टी सीएम दिया कुमारी की विद्याधर नगर सीट पर 57 हजार 424 वोटरों के नाम काटे हैं. 

बगरू सीट पर 47 हजार 522, पत्रकार से विधायक बने गोपाल शर्मा की सिविल लाइन सीट पर 49 हजार 474, अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले स्वामी बाल मुकुंद आचार्य की हवामहल सीट पर 38 हजार 708, सात बार के विधायक और कई बार मंत्री रहे कालीचरण सराफ की मालवीय नगर सीट से 33 हजार 022 वोटरों के नाम कम हुए हैं. जिन सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता जीते हैं, वहां कम नाम कटे हैं. 

ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी

इसे लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं. बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने नियमों के मुताबिक काम किया है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह तथ्यों से परे हटकर अनर्गल आरोप लगाती रहती है. कभी ईवीएम का रोना रोती है तो कभी एसआईआर के बहाने लोगों को गुमराह करने का काम करती है.  

ड्राफ्ट लिस्ट पर क्या बोली कांग्रेस?

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर सधा हुआ बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हमेशा हिंदू-मुसलमान करने वाली बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि 90 फीसदी से ज्यादा नाम हिंदू वोटरों के कटे हैं. कल तक एसआईआर को लेकर हंगामा खड़े करने वाली कांग्रेस अब कह रही है कि गलत तरीके से जुड़े हुए नाम  हटने ही चाहिए. 

निर्दलीय विधायक ने दिया नपा-तुला बयान

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी अब इसे लेकर नपा-तुला बयान ही दे रहे हैं. उनका भी कहना है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना ही चाहिए. कहा जा सकता है कि राजस्थान में एसआईआर ने राजनीतिक दलों का सियासी समीकरण गड़बड़ा दिया है. इसमें सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी को ही हुई है. 

और पढ़ें
Published at : 19 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

बेटी को श्राप? ‘जहन्नुम’ बयान ने बढ़ाया राजनीतिक तूफान!
Yuvraj Singh समेत कई दिग्गजों पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त !
हिजाब जरूरी या मजहबी मजबूरी?
बुर्का कांड की टीस, माफी मांगेंगे नीतीश?
Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
जनरल नॉलेज
Pakistani Beggars: पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
शिक्षा
स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?
स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget