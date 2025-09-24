RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है. आयोग में लंबे समय से सदस्यों के पद रिक्त थे. ऐसे में राज्य सरकार ने राज्यपाल के आदेशानुसार तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉ. अशोक कलवार और डॉ. सुशील कुमार बिस्सू शामिल हैं.

राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल छह पद रिक्त थे. तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब केवल तीन पद रिक्त हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 10 सदस्यों के पदों का प्रावधान है.

सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10

इससे पहले RPSC में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लेकर सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी थी. इसके बाद आज तीन नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है. ऐसे में अब RPSC में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य कार्यरत हैं, जबकि तीन पद अब भी रिक्त हैं.

तीन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिनमें रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी भी शामिल हैं. हेमंत प्रियदर्शी 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने पुलिस में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जिनमें डीजी SCRB, साइबर क्राइम और एसीबी के एडीजी पद शामिल हैं.

33 साल का शिक्षण अनुभव

अजमेर जिले के रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू मैथमेटिक्स में MSC और PHD हैं. उनके 35 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं. वे कई विश्वविद्यालयों की एकेडमिक कमेटी और बोर्ड में मेंबर रह चुके हैं. उनके पास 33 साल का शिक्षण अनुभव है.

वे कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संगठन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) से जुड़े हैं. जोधपुर के जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं. उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में सेवाएं दी हैं. उनके 30 से अधिक रिसर्च पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में और 70 से अधिक रिसर्च पेपर भारत में प्रकाशित हो चुके हैं. जोधपुर से पहले वे बीकानेर में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं.