राजस्थान में कई सड़क हादसों के बाद सबक! NHAI ने अब उठाया ये बड़ा कदम

राजस्थान में बीते कुछ महीनों में लगातार सड़क हादसे सामने आए, जिसके बाद परिवहन विभाग सहित कई विभाग हादसों पर रोक लगाने को लेकर अभियान चला रहे हैं. इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से भी मंगलवार (18 नवंबर) सीकर बीकानेर हाईवे पर अवैध रूप से बनाए गए कट को बंद करने को लेकर अभियान चलाया गया है. इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -11 सीकर-बीकानेर पर मंगलवार को अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाए गए कट को बंद किया गया है. इस दौरान 37 अवैध कटों को बंद किया गया. बीते दिनों प्रदेश में हुए सड़क हादसों से सबक लेते हुए अवैध रूप से संचालित कट को बंद किया गया है.

स्थानीय लोगों ने किया विरोध

इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी दीपक सैनी, गुलाबसिंह पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन मुकेश देवंदा मौजूद रहे. हालांकि अवैध कट को बंद करने के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया. इसको देखते हुए स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया. जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अवैध कटों को बंद किया गया है.

37 अवैध कटों को किया गया बंद

गौरतलब है कि अजमेर जयपुर हाईवे पर बीते दिनों अवैध कटों के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ था. उसके बाद प्रदेश में अलग अलग इलाकों से इस तरह के हादसे सामने आए थे, जिसको देखते हुए एनएचएआई के अधिकारियों ने अवैध रूप से संचालित कटों को बंद करने का अभियान चलाया है जिसके तहत हाईवे पर 37 अवैध कटों को बंद किया गया है.