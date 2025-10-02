राहुल गांधी के 'ड्रीम प्लान' में लापरवाही बरतने वाले नेताओं पर कांग्रेस सख्त, होगा ये एक्शन!

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्लान के रूप में देश भर में चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान की राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में उदासीनता देखी जा रही है. इसकी बानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की फटकार के बावजूद भी अब तक छह नेताओं ने बीएलए की सूची पीसीसी को नहीं सौंपी है.

दरअसल, बीते दिनों प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस वॉररूम में बैठक के दौरान बीएलए की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान कई नेताओं को फटकार भी पड़ी. उसके बाद कई विधानसभा क्षेत्रों से बीएलए की सूची भेजी गई लेकिन अब भी कई विधानसभा क्षेत्रो से बीएलए की सूचियां नहीं आ पाई है इसके पीछे कांग्रेस में चल रही खेमेबाजी को मुख्य कारण बताया जा रहा है.

इन विधायकों ने नहीं दी सूची

बीएलए की सूची नहीं भेजने वालों में अधिकतर पायलट गुट के विधायक बताए जा रहे हैं. जिनमें विधायक मुकेश भाकर, विधायक रतन देवासी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, एआईसीसी सचिव दानिश अबरार शामिल हैं.

बीते दिनों हुई बैठक के दौरान प्रभारी रंधावा ने बीएलए (BLA) की सूची नहीं भेजने वालों पर कठोर कार्रवाई का संदेश भी दिया उस बैठक को हुए आज 15 दिन से अधिक का समय बीत गया है. उसके बावजूद भी जिन नेताओं ने बीएलए की सूची जारी नहीं की है. उनको लेकर जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नोटिस जारी किए जा सकते हैं. वहीं सूची जारी नहीं करने वालों के नाम कांग्रेस आलाकमान को भेजने की भी चर्चा है.

लापरवाही बरतने वालों पर होगा सख्त एक्शन!

पिछले दिनों हुई बैठक मे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीव राव और ऋत्विक मकवाना भी मौजूद थे. रंधावा ने स्पष्ट किया कि सात दिन बाद वह बीएलए नियुक्ति की प्रगति की समीक्षा करेंगे और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे ऐसे में पार्टी बीएलए की सूची नहीं भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है.

बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का अभियान

आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में कांग्रेस इस वर्ष को संगठन के वर्ष के रूप में मना रहे हैं. कांग्रेस बूथ लेवल पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए इस अभियान को चला रही है. राजस्थान में करीब 50 हजार के लगभग बूथ लेवल एजेंट तैयार कर चुकी है. पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के करीब 52 हजार बूथ है.