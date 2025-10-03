कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा की फिसली जुबान, 'माता सीता का अपहरण कर ले गए थे भगवान राम'
Rajasthan News: दशहरा कार्यक्रम में विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि भगवान राम माता सीता का अपहरण कर ले गए थे. साथ ही कहा कि कई सारी बुराइयां रावण के अंदर थीं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थीं.
देशभर में दशहरे का त्यौहार चल धूमधाम से मनाया गया, हालांकि इसी बीच नेताओं के बयान भी किसी धमाके से कम नहीं रहे. दरअसल, दशहरे के कार्यक्रम के दौरान बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा की जुबान फिसल गई. जिसमें उन्होंने कह दिया कि भगवान राम सीता माता का अपहरण करके ले गए थे. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली. लेकिन उनका ये बयान काफी वायरल हो गया.
वहीं जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों ने ये सुना तो अचानक कार्यक्रम में शोरगुल शुरू हो गया. विधायक इंदिरा मीणा ने कार्यक्रम में भाषण के दौरान दशहरे के आयोजन का कारण "माता सीता के अपहरण को बताया" इसके बाद वहां मौजूद जनता ने हूटिंग शुरू कर दी.
रावण में कुछ अच्छाइयां भी थीं- इंदिरा मीणा
बता दें विधायक इंदिरा मीणा कल बौंली में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुईं थी. उस दौरान इंदिरा मीणा ने रावण दहन के आयोजन का कारण 'माता सीता के अपहरण' को बताया. उन्होंने कहा, "भगवान राम माता सीता का अपहरण कर ले गए थे." साथ ही कहा कि कई सारी बुराइयां रावण के अंदर थीं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी.
बयान की हो रही आलोचना
इतना बोलते ही वह मौजूद भीड़ में हूटिंग शुरू कर दी. स्थिति को भांपते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने गलती सुधारी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इंदिरा मीणा को लोग ट्रोल कर रहे हैं.
