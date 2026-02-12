राजस्थान के बजट में जालोर को बड़ी सौगातें, 5900 करोड़ की डीपीआर से जल संकट पर लगेगा बड़ा ब्रेक

राज्य बजट 2026 में जालोर जिले को समग्र और बहुआयामी विकास की बड़ी सौगात दी गई है. पर्यटन, जल संसाधन, सड़क, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की गई घोषणाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलने वाली है. सुंधामाता में भालुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र के निर्माण से वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी. वहीं जल संकट से निपटने के लिए 5,900 करोड़ रुपये की डीपीआर जिले की भविष्य की जल जरूरतों को सुरक्षित करेगी.

आहोर में खेल स्टेडियम और जालोर-सांचौर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के व्यापक विकास की योजनाएं युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करेंगी. कुल मिलाकर यह बजट जालौर को पर्यटन, संसाधन प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में एक नए विकास मॉडल की ओर ले जाता दिख रहा है.

राजस्थान सरकार का राज्य बजट 2026-27 पेश किया गया. प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश कर बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की है. जिसमें राज्य बजट में जालोर जिले को भी कई बड़ी सौगात मिली है. जालौर जिले को विकास के नए आयाम देने वाली घोषणाएं की गई हैं. जिससे जिले की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है. पर्यटन क्षेत्र में सुंधामाता में भालू संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, वहीं सांचौर में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा. इसके साथ ही जालोर को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर से जोड़ते हुए ‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ विकसित किया जाएगा. जिससे मरुस्थलीय संस्कृति, लोककला और विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

जलापूर्ति के लिए जालोर और सांचौर में नए जल स्त्रोत का होगा निर्माण

जलापूर्ति और जल संसाधन क्षेत्र में जालोर और सांचौर में जलापूर्ति अंतराल कम करने के लिए नए जल स्रोत, उच्च जलाशय और पंप लाइनों का निर्माण किया जाएगा. जालोर सहित बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के लिए 5,900 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की जाएगी. जिससे दीर्घकालीन जल संकट समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अनास नदी के अतिरिक्त जल संचयन के लिए 100 करोड़ रुपए की डीपीआर तथा नर्मदा नहर परियोजना (सांचौर) में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु 2 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई जाएगी. आहोर क्षेत्र के बावरला में 7 करोड़ रुपए से बांध और नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. वहीं जालोर-सांचौर क्षेत्र में एसटीपी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

जिले में दर्जनों मार्गों के चौड़ीकरण की हुई घोषणाएं

बजट घोषणा में सड़क विकास के तहत जिले में दर्जनों मार्गों के चौड़ीकरण और निर्माण की घोषणाएं हुई हैं. जिनमें बावतरा सीमा-पादरू-मीठोडा डबल लेन सड़क, छीपरवाड़ा-मेडाउपरला-डूडसी-प्याउ मार्ग, चांदराई-निबला, भागली सिंघलान-चितरहणी-झरडाजी सीमा, मामावली रोड-वाडेली, रानीवाड़ा क्षेत्र में पुलिया व सड़क निर्माण तथा सांचौर क्षेत्र की सड़कों का विकास शामिल है. वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के साथ जालौर-रानीवाड़ा और रोहट-जालोर रेल क्रॉसिंग मार्गों पर भी कार्य किया जाएगा.

बजट में शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में हुई कई बड़ी घोषणाएं

इसके अलावा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. सायला में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण होगा, सांचौर में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खुलेगा, आहोर में खेल स्टेडियम बनेगा, जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड और मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित होगी, पंचायत स्तर पर यूथ गेम्स आयोजित होंगे. जबकि शिक्षा क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए ई-वाउचर, मुफ्त यूनिफॉर्म और स्कूलों में शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है. इन घोषणाओं से जालोर जिले में आधारभूत संरचना, पर्यटन, जल प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

