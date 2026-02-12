हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के बजट में जालोर को बड़ी सौगातें, 5900 करोड़ की डीपीआर से जल संकट पर लगेगा बड़ा ब्रेक

राजस्थान के बजट में जालोर को बड़ी सौगातें, 5900 करोड़ की डीपीआर से जल संकट पर लगेगा बड़ा ब्रेक

Rajasthan News: राज्य बजट 2026 में जालोर को पर्यटन, जल संसाधन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में बड़ी सौगातें मिलीं है. जिससे जिले के समग्र विकास और आधारभूत ढांचे को नई दिशा मिलेगी.

By : एचएल भाटी, जालोर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

राज्य बजट 2026 में जालोर जिले को समग्र और बहुआयामी विकास की बड़ी सौगात दी गई है. पर्यटन, जल संसाधन, सड़क, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की गई घोषणाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलने वाली है. सुंधामाता में भालुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र के निर्माण से वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी. वहीं जल संकट से निपटने के लिए 5,900 करोड़ रुपये की डीपीआर जिले की भविष्य की जल जरूरतों को सुरक्षित करेगी.

आहोर में खेल स्टेडियम और जालोर-सांचौर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के व्यापक विकास की योजनाएं युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करेंगी. कुल मिलाकर यह बजट जालौर को पर्यटन, संसाधन प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में एक नए विकास मॉडल की ओर ले जाता दिख रहा है.

राजस्थान सरकार का राज्य बजट 2026-27 पेश किया गया. प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश कर बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की है. जिसमें राज्य बजट में जालोर जिले को भी कई बड़ी सौगात मिली है. जालौर जिले को विकास के नए आयाम देने वाली घोषणाएं की गई हैं. जिससे जिले की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है. पर्यटन क्षेत्र में सुंधामाता में भालू संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, वहीं सांचौर में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा. इसके साथ ही जालोर को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर से जोड़ते हुए ‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ विकसित किया जाएगा. जिससे मरुस्थलीय संस्कृति, लोककला और विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

जलापूर्ति के लिए जालोर और सांचौर में नए जल स्त्रोत का होगा निर्माण

जलापूर्ति और जल संसाधन क्षेत्र में जालोर और सांचौर में जलापूर्ति अंतराल कम करने के लिए नए जल स्रोत, उच्च जलाशय और पंप लाइनों का निर्माण किया जाएगा. जालोर सहित बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के लिए 5,900 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की जाएगी. जिससे दीर्घकालीन जल संकट समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अनास नदी के अतिरिक्त जल संचयन के लिए 100 करोड़ रुपए की डीपीआर तथा नर्मदा नहर परियोजना (सांचौर) में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु 2 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई जाएगी. आहोर क्षेत्र के बावरला में 7 करोड़ रुपए से बांध और नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. वहीं जालोर-सांचौर क्षेत्र में एसटीपी निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

जिले में दर्जनों मार्गों के चौड़ीकरण की हुई घोषणाएं

बजट घोषणा में सड़क विकास के तहत जिले में दर्जनों मार्गों के चौड़ीकरण और निर्माण की घोषणाएं हुई हैं. जिनमें बावतरा सीमा-पादरू-मीठोडा डबल लेन सड़क, छीपरवाड़ा-मेडाउपरला-डूडसी-प्याउ मार्ग, चांदराई-निबला, भागली सिंघलान-चितरहणी-झरडाजी सीमा, मामावली रोड-वाडेली, रानीवाड़ा क्षेत्र में पुलिया व सड़क निर्माण तथा सांचौर क्षेत्र की सड़कों का विकास शामिल है. वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के साथ जालौर-रानीवाड़ा और रोहट-जालोर रेल क्रॉसिंग मार्गों पर भी कार्य किया जाएगा.

बजट में शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में हुई कई बड़ी घोषणाएं

इसके अलावा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. सायला में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण होगा, सांचौर में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खुलेगा, आहोर में खेल स्टेडियम बनेगा, जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड और मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित होगी, पंचायत स्तर पर यूथ गेम्स आयोजित होंगे. जबकि शिक्षा क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए ई-वाउचर, मुफ्त यूनिफॉर्म और स्कूलों में शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है. इन घोषणाओं से जालोर जिले में आधारभूत संरचना, पर्यटन, जल प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़िए- Vaibhav Suryavanshi: चौका-छक्का मारने वाले वैभव सूर्यवंशी के सामने अब मैट्रिक परीक्षा की चुनौती, एडमिट कार्ड जारी

About the author एचएल भाटी, जालोर

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 12 Feb 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Education Jalore News RAJASTHAN NEWS State Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बिहार
पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, भांजा गिरफ्तार
पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, भांजा गिरफ्तार
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बिहार
पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, भांजा गिरफ्तार
पटना में दिनदहाड़े बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पारिवारिक विवाद में हुई वारदात, भांजा गिरफ्तार
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 21 LIVE: बॉक्स ऑफिस पर थमने के मूड में नहीं है 'बॉर्डर 2', अब 21वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
21वें दिन भी धुआंधार जारी है 'बॉर्डर 2' की कमाई, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बांग्लादेश के पीएम पद के दावेदार तारिक रहमान? यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे हैं बांग्लादेश के पीएम पद के दावेदार तारिक रहमान? यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
जनरल नॉलेज
Gripen Price: एक ग्रिपेन फाइटर जेट की कीमत कितनी, यह राफेल से कम है या ज्यादा?
एक ग्रिपेन फाइटर जेट की कीमत कितनी, यह राफेल से कम है या ज्यादा?
फूड
Best Natural Sources: प्रोटीन से लेकर आयरन और कैल्शियम तक, जानें किस फूड से क्या मिलता है सबसे ज्यादा?
प्रोटीन से लेकर आयरन और कैल्शियम तक, जानें किस फूड से क्या मिलता है सबसे ज्यादा?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget