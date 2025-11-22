राजस्थान: सीमेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौके पर मौत, कई घायल

राजस्थान के अजमेर जनपद के ब्यावर में एक सीमेंट कंपनी के कारखाने में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. जिसमें बॉयलर फटने से गर्म सामग्री नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिरने के कारण तीन मजदूरों की मौत हो गयी. एकाएक हुए इस हादसे से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में चीख-पुकार मच गयी. मरने वाले तीनो मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

सूचना अपर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे की जांच की आदेश दिए हैं. अचानक इस तरह से बॉयलर फटना आबादी लापरवाही मानी जा रही है. उधर मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गयी है.

मृतकों की पहचान

फैक्ट्री में कम करने वालों में तीनो उत्तर प्रदेश हैं, इनमें अजय कुमार (21), पप्पू कुमार (25 ) और गोविन्द मौर्य(22) शमिल हैं. गोविन्द और अजय का शुक्रवार को काम का पहला ही दिन था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पहला दिन ही आखिरी दिन बन जाएगा. जबकि पप्पू एक महीने से सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा था. तीनों उसी प्लांट के नीचे थे जहां बॉयलर फटा था, हजारों डिग्री गर्म मैटेरियल उनके ऊपर और इससे पहले कोई कुछ समझता तीनों ने तडपते हुए दम तोड़ दिया.

हादसे का कारण

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़ रात तक़रीबन करीब 11 बजे सीमेंट प्लांट के बॉयलर में अचानक ब्लास्ट हुआ. इससे ऊपर से हजारों डिग्री गर्म सामग्री नीचे गिर गई, जो सीधे मजदूरों पर जा गिरी. तीनों मजदूर 90 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना अमिलते ही ब्यावर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति काबू में करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इसके साथ ही फैक्ट्री संचालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया जा रहा है. फैक्ट्री में मजदूरों की सेफ्टी के लिए कोई प्रबंध क्यों नहीं थे इसे भी परखा जाएगा.

अधिकारियों के मुताबिक तीनो मजदूरों के परिवार को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शवों को उन्हें सौंप दिया जाएगा.