हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबाल सुधार गृह में चिकन-मटन पार्टी, मोबाइल और गैंग कनेक्शन का खेल! वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप

बाल सुधार गृह में चिकन-मटन पार्टी, मोबाइल और गैंग कनेक्शन का खेल! वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप

Kota News In Hindi: कोटा बाल सुधार गृह में चिकन-मटन पार्टी और शराब की वायरल तस्वीरों से हड़कंप. मोबाइल फोन इस्तेमाल और लॉरेंस गैंग कनेक्शन की आशंका.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 24 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में कोटा के बाल सुधार गृह में एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और वीडियो में कुछ किशोर अपचारी चिकन-मटन की दावत उड़ाते और शराब की बोतलों के साथ नजर आ रहे हैं. इस घटना ने सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वायरल वीडियो में बाल कैदियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए भी देखा जा सकता है. जांच में दो अपचारियों के कुख्यात लॉरेंस गैंग से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉल डिटेल्स की गहन जांच कर रही है.

Jaipur News: जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर

पांच महीने पहले भी 9 अपचारी फरार

करीब पांच महीने पहले इसी बाल सुधार गृह से 9 अपचारी फरार हो गए थे. उस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन अब नए खुलासों ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया है.

अधीक्षक ने स्वीकार की कमियां

बाल सुधार गृह के अधीक्षक निशांत सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि पहले गार्डों की कमी, छोटी चारदीवारी और जैमर न होने के कारण कुछ अपचारी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लेते थे. उन्होंने बताया कि अब अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

पुलिस की जांच तेज, रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मामले की पूरी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है. हर महीने नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि सुधार गृह के अंदर प्रतिबंधित सामग्री कैसे पहुंच रही थी और बाहरी गैंग से संपर्क कैसे बनाए रखा जा रहा था. 

यह घटना बाल सुधार गृहों की कार्यप्रणाली और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सुधार गृहों में बच्चों के पुनर्वास की वास्तविक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
बाल सुधार गृह में चिकन-मटन पार्टी, मोबाइल और गैंग कनेक्शन का खेल! वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप
बाल सुधार गृह में चिकन-मटन पार्टी, मोबाइल और गैंग कनेक्शन का खेल! वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप
राजस्थान
जयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार
जयपुर: पाकिस्तान तक फेसबुक से बना कॉन्टेक्ट, कलमा पढ़कर बनी 'खदीजा', महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप
राजस्थान में इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर किए जाने की चर्चा, अब कांग्रेस ने BJP पर लगाया यह आरोप
राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर
जयपुर में शुरू हुआ ‘स्मार्ट एसी मिशन’, अब बिजली बचाएंगे घरों के एयर कंडीशनर
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Building Collapse: कोलकाता में मौत का तांडव! अचानक गिरा गोदाम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Bharat Tiwari Encounter Case: पीड़ित परिवार से मिले Prashant Kishor, सरकार को दी बड़ी चेतावनी!
Kangana Ranaut की फिल्म ने दिखाए 26/11 के अनसुने Heroes की बहादुरी
Bharat Tiwari Encounter Case: महापंचायत में पहुंचे लोग सुनिए भरत तिवारी को लेकर क्या बोले? | Bihar
Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के लिए बिलौटी गांव में उमड़ा जनसैलाब | Bihar | Bhojpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Politics: जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
जाने वाली है PAK पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी? पूर्व मंत्री बोले- 2026 हो सकता है आखिरी साल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव बोले- SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट, सपा चीफ ने लखनऊ अग्निकांड पर भी उठाए सवाल
क्रिकेट
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
‘16 साल के सचिन तेंदुलकर जैसे हैं लेकिन क्या...’, वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बड़ा बयान
ओटीटी
Avatar Fire And Ash OTT Release: साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
इंडिया
BrahMos Missile Export: भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
भारत की ब्रह्मोस पर यूएई, वियतनाम, रूस और इजरायल की नजर, आखिर क्यों बढ़ी दुनिया में इसकी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट, चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
'सब 20-22 साल के थे...', लखनऊ आग्निकांड में जिंदा बचे बचे भुवन ने रो-रोकर बताया खौफनाक मंजर
एग्रीकल्चर
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाने पर प्रति बीघा कितना मुआवजा देती है सरकार?
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
ABP NEWS
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
नवी मुंबई में बारिश का असर, ट्रैफिक जाम से सड़कें ठप!
ABP NEWS
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
इमाम हुसैन की याद में अजमेर शरीफ़ में एक ख़ास मेहंदी!
Embed widget