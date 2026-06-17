जोधपुर में संदिग्ध ISI और ISIS कनेक्शन की जांच तेज, NIA की एंट्री से बढ़ी हलचल

जोधपुर सोजती गेट क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय जीशान से जुड़े संदिग्ध आतंकी और विदेशी आतंकवादियों के संपर्कों के मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है. अब इस प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एंट्री होने से सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, जीशान के कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े नेटवर्क से संपर्क होने की आशंका की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 25 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम जोधपुर पहुंची थी. स्थानीय पुलिस की सहायता से जीशान को हिरासत में लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाया गया. वहां उससे लगातार पूछताछ और तकनीकी जांच की गई. जांच एजेंसियों को मिले कुछ डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल शुरू की गई.

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मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट सदर बाजार पुलिस थाना अधिकारी मानक राम बिश्नोई ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमने ही जीशान नाम के लड़के को आंध्र पुलिस को हवाले किया था, अब उसके विरुद्ध निया की टीम यहां पहुंची है. पूछताछ कर रही है हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार

सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में सामने आया है कि जीशान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करता था. वह कथित रूप से ‘BENX’ नामक एक ऑनलाइन ग्रुप का एडमिन था, जहां शॉर्ट वीडियो, ऑडियो संदेश और अन्य सामग्री साझा की जाती थी. जांच एजेंसियों को संदेह है कि वह युवाओं को प्रभावित कर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था.

NIA ने जीशान के माता-पिता से की पूछताछ

इधर, एनआईए की टीम हाल ही में जोधपुर पहुंची और जीशान के माता-पिता से भी पूछताछ की. पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग जीशान करता था, वे उसके परिजनों के नाम पर पंजीकृत थे. इसी कारण परिवार और उसके संपर्क में रहे लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

बड़े खुलासे की पुष्टि नहीं

हालांकि, अब तक किसी बड़े खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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