हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: जोधपुर में संदिग्ध ISI और ISIS कनेक्शन की जांच तेज, NIA की एंट्री से बढ़ी हलचल

Jodhpur News: जोधपुर में संदिग्ध ISI और ISIS कनेक्शन की जांच तेज, NIA की एंट्री से बढ़ी हलचल

Jodhpur News In Hindi: सोजती गेट क्षेत्र के 19 वर्षीय जीशान से जुड़े संदिग्ध आतंकी और विदेशी आतंकवादियों के संपर्कों की जांच तेज हो गई है. अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है.

Reported By : करनपुरी, जोधपुर |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर सोजती गेट क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय जीशान से जुड़े संदिग्ध आतंकी और विदेशी आतंकवादियों के संपर्कों के मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है. अब इस प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एंट्री होने से सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, जीशान के कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े नेटवर्क से संपर्क होने की आशंका की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 25 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम जोधपुर पहुंची थी. स्थानीय पुलिस की सहायता से जीशान को हिरासत में लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाया गया. वहां उससे लगातार पूछताछ और तकनीकी जांच की गई. जांच एजेंसियों को मिले कुछ डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल शुरू की गई.

राजस्थान: 'इस्लामपुर' का नाम बदले जाने का विरोध, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बिगड़ी तबीयत, कलेक्ट्रेट के सामने गिरे

मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट सदर बाजार पुलिस थाना अधिकारी मानक राम बिश्नोई ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमने ही जीशान नाम के लड़के को आंध्र पुलिस को हवाले किया था, अब उसके विरुद्ध निया की टीम यहां पहुंची है. पूछताछ कर रही है हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार

सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में सामने आया है कि जीशान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करता था. वह कथित रूप से ‘BENX’ नामक एक ऑनलाइन ग्रुप का एडमिन था, जहां शॉर्ट वीडियो, ऑडियो संदेश और अन्य सामग्री साझा की जाती थी. जांच एजेंसियों को संदेह है कि वह युवाओं को प्रभावित कर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था.

NIA ने जीशान के माता-पिता से की पूछताछ

इधर, एनआईए की टीम हाल ही में जोधपुर पहुंची और जीशान के माता-पिता से भी पूछताछ की. पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग जीशान करता था, वे उसके परिजनों के नाम पर पंजीकृत थे. इसी कारण परिवार और उसके संपर्क में रहे लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

बड़े खुलासे की पुष्टि नहीं

हालांकि, अब तक किसी बड़े खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Bikaner News: धूल भरी आंधी ने उजाड़ा ग्राम सेवा शिविर, उड़े टेंट और कागजात, बारिश से मिली राहत

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police NIA  Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jodhpur News: जोधपुर में संदिग्ध ISI और ISIS कनेक्शन की जांच तेज, NIA की एंट्री से बढ़ी हलचल
जोधपुर में संदिग्ध ISI और ISIS कनेक्शन की जांच तेज, NIA की एंट्री से बढ़ी हलचल
राजस्थान
राजस्थान: 'इस्लामपुर' का नाम बदले जाने का विरोध, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बिगड़ी तबीयत, कलेक्ट्रेट के सामने गिरे
राजस्थान: 'इस्लामपुर' का नाम बदले जाने का विरोध, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बिगड़ी तबीयत, कलेक्ट्रेट के सामने गिरे
राजस्थान
Bikaner News: धूल भरी आंधी ने उजाड़ा ग्राम सेवा शिविर, उड़े टेंट और कागजात, बारिश से मिली राहत
बीकानेर: धूल भरी आंधी ने उजाड़ा ग्राम सेवा शिविर, उड़े टेंट और कागजात, बारिश से मिली राहत
राजस्थान
Tonk News: सवालों पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पत्रकार को दी ये नसीहत
टोंक: सवालों पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पत्रकार को दी ये नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget