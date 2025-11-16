राजस्थान: जोधपुर में ट्रेलर-टेंपो के बीच भीषण टक्कर, 5 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

राजस्थान के जोधपुर में रविवार (16 नवंबर) सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. बालेसर थाना क्षेत्र में NH-125 पर खारी बेरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर और श्रद्धालुओं से भरे टेंपो की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

सुबह करीब साढ़े 5 बजे बाजरे की बोरियों से भरा हुआ एक ट्रेलर खारी बेरी गांव के मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरे टेंपो से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसमें फंस गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस बुलवाई.

घायलों को पहले CHC, फिर जोधपुर किया गया रैफर

हादसे के बाद सभी घायलों को बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत वाले मरीजों को तत्काल जोधपुर के MDM अस्पताल रैफर कर दिया. वहीं इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है.

दर्शन करने जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु

टेंपो में सवार सभी लोग गुजरात से रामदेवरा बाबा के दर्शन करने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि यह श्रद्धालुओं का एक छोटा समूह था, जो सुबह-सुबह यात्रा कर रहा था. हादसे की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस घायलों की पहचान और परिजनों को सूचना देने का काम कर रही है.

पुलिस के अनुसार हादसा NH-125 के मोड़ पर हुआ, जहां सुबह के समय धुंध और तेज रफ्तार भी दुर्घटना का प्रमुख कारण हो सकते हैं. ट्रेलर चालक से पूछताछ की जा रही है और वाहन को जब्त कर लिया गया है.

हादसे के बाद खारी बेरी गांव और आसपास के इलाकों में मातम का माहौल है. प्रशासन ने घायलों के उपचार में कोई कमी न रहे, इसके लिए अस्पताल में चिकित्सा टीमों को तैनात किया गया है.