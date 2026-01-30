जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे खुलेआम सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं. करड़ा थाना क्षेत्र के सांतरू वन क्षेत्र में बुधवार (28 जनवरी) को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया.

गश्त के दौरान पकड़ा गया ट्रैक्टर

जानकारी के अनुसार रानीवाड़ा रेंज के पाल नाका क्षेत्र में वनपाल नाका प्रभारी रामनारायण विश्नोई अपनी टीम के साथ बुधवार सुबह करीब 11:45 बजे गश्त पर थे. टीम में वनरक्षक विकास विश्नोई, राकेश कुमार और ओमप्रकाश शामिल थे.

इसी दौरान सांतरू वन क्षेत्र से बाडू पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली आता नजर आया. वनकर्मियों ने जब ट्रैक्टर को रोका तो चालक ने अपना नाम सांतरू निवासी नवाराम पुत्र पीथाराम देवासी बताया.

फोन कर बुलाए साथी, किया हमला

ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद चालक नवाराम ने मौके से ही अपने साथियों को फोन कर बुला लिया. कुछ ही देर में 15 से 20 लोग वहां पहुंच गए. आरोप है कि आते ही उन्होंने वनकर्मियों से गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट पर उतर आए. हमलावरों ने वनकर्मियों का कॉलर पकड़कर नीचे गिराया और धक्का-मुक्की की.

इतना ही नहीं, आरोपियों ने जबरन ट्रैक्टर को स्टार्ट कर आधे पत्थर मौके पर ही खाली कर दिए. दहशत फैलाने के लिए वनकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया गया. हालात बिगड़ते देख वन विभाग की टीम को अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना तुरंत करड़ा पुलिस को दी गई, जिसके बाद दांतवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया. वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक नवाराम देवासी सहित बगदाराम, जामताराम, वचनाराम, गोवाराम और रमेश को नामजद किया है. इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और सरकारी कर्मचारियों पर हमले को बेहद गंभीरता से लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.