हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे

राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे

Rajasthan News: राजस्थान में SIR 2026 पूरा कर लिया गया है. 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी. कुल 5.15 करोड़ मतदाता है. अब तक कुल 10.48 लाख की वृद्धि हुई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 सफलतापूर्वक पूरा हुआ. एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज 21 फरवरी को किया गया. राज्य की 200 में से 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण संपन्न कर लिया गया है. बारां जिले की अंता विधानसभा सीट को उपचुनाव की वजह से एसआईआर में शामिल नहीं किया गया. अंतिम प्रकाशित सूची में कुल 5 करोड़ 15 लाख 19 हजार 929 मतदाता शामिल है.

27 अक्टूबर 2025 को प्रारंभिक आधार पर मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 थी. राज्य में एसआईआर के बाद 31,36,286 मतदाता घट गए हैं. ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए 41 लाख 84 हजार 891 मतदाता एएसडी श्रेणी में चिन्हित थे. 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट सूची में 5 करोड़ 4 लाख 71 हजार 324 मतदाता दर्ज थे.

ड्राफ्ट प्रकाशन में जोड़े गए 12 लाख से अधिक नए मतदाता

जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 12 लाख 91 हजार 365 नए मतदाता जोड़े गए. ड्राफ्ट के बाद 2 लाख 42 हजार 760 मतदाताओं के नाम हटाए गए. प्रारूप प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक कुल 10 लाख 48 हजार 605 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई. राज्य में कुल वृद्धि दर 2.08 प्रतिशत रही. जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई. फलोदी में 3.22 प्रतिशत और भरतपुर में 2.78 प्रतिशत, सिरोही में 2.72 प्रतिशत और बूंदी में 2.71 प्रतिशत, अंतिम सूची में पुरुष मतदाता 2 करोड़ 69 लाख 57 हजार 881 दर्ज,  महिला मतदाता 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 486 दर्ज की गई.

राज्य में 562 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत

राज्य में 562 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत है. लिंगानुपात 909 से बढ़कर 911 हुआ. जयपुर जिले में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, कोटा में 6 अंकों की वृद्धि, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बारां में 4 अंकों की वृद्धि दर्ज, 199 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी है. अन्ता सीट की सूची 12 मार्च को जारी होगी. राज्य में कुल 5 करोड़ 15 लाख 19 हजार 929 मतदाता दर्ज है. पुरुष मतदाता 2 करोड़ 69 लाख 57 हजार 881 दर्ज है. महिला मतदाता 2 करोड़ 45 लाख 61 हजार 486 दर्ज है. राज्य में 562 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत है. ड्राफ्ट के बाद 10 लाख 48 हजार 605 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई. राज्य में कुल वृद्धि दर 2.08 प्रतिशत है.

18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के जुड़े नए मतदाता

जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि, फलौदी 3.22 प्रतिशत और भरतपुर 2.78 प्रतिशत वृद्धि दर्ज, सिरोही 2.72 प्रतिशत और बूंदी 2.71 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में 4 लाख 35 हजार 61 नए युवा मतदाता जुड़े है. युवा मतदाताओं में 0.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. जयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, फलौदी और बूंदी में युवाओं की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. लिंगानुपात 909 से बढ़कर 911 हुआ. जयपुर में 7 अंकों और कोटा में 6 अंकों की लिंगानुपात वृद्धि, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ और बारां में 4 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई. 41 जिलों में व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक भागीदारी से अभियान सफल हुआ. 1 लाख 8 हजार से अधिक बूथ लेवल एजेंटों की सक्रिय भागीदारी है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी.

ये भी पढ़िए- बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'

Published at : 21 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, सामने आया पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
लाइफस्टाइल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget