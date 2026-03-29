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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBikaner News: मन की बात में PM मोदी ने सराहा बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय, क्या है ज्ञान भारतम् मिशन?

Bikaner News: मन की बात में PM मोदी ने सराहा बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय, क्या है ज्ञान भारतम् मिशन?

Bikaner News In Hindi: पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में बीकानेर के अभय जैन ग्रथांलय का जिक्र किया. इसके बाद ज्ञान भारतम् मिशन (Gyan Bharatam Mission) को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Mar 2026 07:49 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (29 मार्च) को 'मन की बात' कार्यक्रम में बीकानेर के अभय जैन ग्रथांलय का जिक्र किया. भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को सहेजने और उसे डिजिटल युग से जोड़ने की दिशा में बीकानेर स्थित अभय जैन ग्रंथालय एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है. 

कला एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के महत्त्वाकांक्षी ज्ञान भारतम् मिशन (Gyan Bharatam Mission) के अंतर्गत इस ग्रंथालय को देश के चुनिंदा प्रमुख संस्थानों में शामिल किया गया है. यह पहल न केवल सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का माध्यम बन रही है, बल्कि शोध और अध्ययन के नए आयाम भी खोल रही है.

क्या है ज्ञान भारतम् मिशन?

ज्ञान भारतम् मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस व्यापक विजन का हिस्सा है, जिसमें भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित कर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उसका डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है.

अभय जैन ग्रंथालय आज राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन चुका है, जहां प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के संरक्षण के साथ-साथ उनका वैज्ञानिक डिजिटलीकरण किया जा रहा है. यहां संग्रहित ज्ञान-संपदा भारतीय सभ्यता की गहराई और विविधता का जीवंत प्रमाण है.

देश-विदेश के विद्वानों के लिए शोध का प्रमुख केंद्र

बीकानेर का यह शताब्दी पुराना ग्रंथालय आज देश-विदेश के विद्वानों के लिए शोध का प्रमुख केंद्र बन चुका है. यहां लगभग दो लाख से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियां और पुस्तकें संरक्षित हैं. इन पांडुलिपियों में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, व्याकरण और इतिहास जैसे विविध विषयों का अमूल्य ज्ञान समाहित है. 

विशेष बात यह है कि ये पांडुलिपियां हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, गुजराती के साथ-साथ तमिल, कन्नड़, फारसी, उर्दू, सिंधी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं. जो इस ग्रंथालय को बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक विरासत का अनूठा केंद्र बनाती हैं.

ज्ञान भारतम् मिशन का उद्देश्य

ज्ञान भारतम् मिशन का मुख्य उद्देश्य इन दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर आमजन और शोधार्थियों तक पहुंचाना है. इस दिशा में अभय जैन ग्रंथालय में अत्याधुनिक स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन का कार्य निरंतर प्रगति पर है.

ग्रंथालय के निदेशक ने क्या कहा?

ग्रंथालय के निदेशक ऋषभ नाहटा कहते हैं कि हमारी पांडुलिपियां केवल कागज नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा हैं. ज्ञान भारतम् मिशन के माध्यम से हम इन्हें डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस अमूल्य धरोहर से जुड़ सकें. हमारा प्रयास है कि यह ज्ञान सीमित दीवारों से निकलकर वैश्विक स्तर पर शोधार्थियों तक पहुंचे.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कई पांडुलिपियां अत्यंत जर्जर अवस्था में थीं, जिनके संरक्षण के लिए विशेष तकनीक और नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है. इसी उद्देश्य से भविष्य में हाईटेक संरक्षण लैब की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है.

मिशन के तहत डिजिटल दस्तावेजीकरण 

ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण और डिजिटल दस्तावेजीकरण एक साथ किया जा रहा है. इस कार्य में लगे सर्वेक्षण अधिकारी मोहित बिस्सा ने बताया कि देशभर में बिखरी पांडुलिपियों को चिन्हित कर उनका वैज्ञानिक संरक्षण करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है. 

अभय जैन ग्रंथालय में चल रहा डिजिटलाइजेशन कार्य इस दिशा में एक मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां परंपरा और तकनीक का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल पांडुलिपियां सुरक्षित होंगी, बल्कि शोधकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से दुर्लभ ग्रंथों तक आसान पहुंच भी मिल सकेगी.

किसने रखी थी अभय जैन ग्रंथालय की नींव

अभय जैन ग्रंथालय की नींव अगरचंद नाहटा और भंवरलाल नाहटा ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से रखी थी. आज उसी संकल्प को आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. ज्ञान भारतम् मिशन के तहत यह ग्रंथालय न केवल अपने संग्रह का संरक्षण कर रहा है, बल्कि अन्य निजी संग्रहों और संस्थानों की पांडुलिपियों को भी संरक्षित करने का संकल्प लेकर एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका है.

भारत सरकार की इस पहल के तहत देशभर में लगभग एक करोड़ पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से इन्हें आमजन के लिए सुलभ बनाने का प्रयास भारत की ज्ञान परंपरा को नई पहचान दे रहा है.

बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय इस राष्ट्रीय अभियान में एक अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है, जहां अतीत की विरासत और भविष्य की तकनीक मिलकर ज्ञान का नया अध्याय लिख रही हैं. यह पहल न केवल धरोहर का संरक्षण है, बल्कि भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण की आधारशिला भी है. जहां ‘भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण’ एक सजीव संकल्प बन चुका है. 

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Published at : 29 Mar 2026 07:49 PM (IST)
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