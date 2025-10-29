जयपुर: केरोसिन ऑयल के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के घरों को कराया खाली

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार (29 अक्टूबर) को केरोसिन ऑयल के गोदाम में भीषण आग लग गई. सरकारी दुकान पर बिकने वाले केरोसिन ऑयल का स्टॉक इस गोदाम में रखा हुआ था, जहां अचानक आग लग गई. आग की वजह से गोदाम में रखे समान में ब्लास्ट भी हुए, जिससे गोदाम की छत उड़ गई.

ये हादसा गलता गेट इलाके की कल्लन शाह कॉलोनी में हुआ. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. हालांकि केरोसिन ऑयल की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है

आग इतनी भीषण है कि आसपास के घरों को भी खाली करवा लिया गया है. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें भी पहुंच गई हैं. हालांकि अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.