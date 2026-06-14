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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबेंगलुरु से आरोपियों को पकड़ने जयपुर आई थी पुलिस टीम, ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, जानें मामला?

बेंगलुरु से आरोपियों को पकड़ने जयपुर आई थी पुलिस टीम, ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, जानें मामला?

Jaipur News In Hindi: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पहले मामले का गोपनीय सत्यापन कराया. जांच के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई. गिरफ्तार महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 14 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के बेंगलुरू स्थित एच.ए.एल. पुलिस थाने की महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों को जयपुर के गणगौर होटल में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपियों में सब इंस्पेक्टर अनीथा के., हेड कांस्टेबल उलवप्पा और हेड कांस्टेबल यतीश शामिल हैं. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

एसीबी के अनुसार परिवादी की पुत्रवधु ने बेंगलुरू के एच.ए.एल. थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा था. इसी मामले की जांच के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस की टीम जयपुर पहुंची थी. आरोप है कि जांच अधिकारियों ने परिवादी और उसके परिवार को मामले में राहत देने, केस को कमजोर करने और आरोपों से बरी कराने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था और होटल में बुलाकर रकम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे थे.

शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप की बनाई योजना

शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई. रविवार (14 जून) को जयपुर नगर-प्रथम इकाई की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल उलवप्पा को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. 

महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी

इसके बाद एसीबी ने महिला सब इंस्पेक्टर अनीथा के. और हेड कांस्टेबल यतीश से पूछताछ की. जांच के दौरान दोनों की भूमिका भी रिश्वत प्रकरण में सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद महिला SI की बिगड़ी तबीयत

पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का यह मामला बेहद अनूठा है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस की टीम यहां आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी, लेकिन अब खुद ही गिरफ्तार होकर जेल जा रही है. एंटी करप्शन ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद महिला सब इंस्पेक्टर अनीथा की तबीयत बिगड़ गई है. उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. एसीबी की टीम ने उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया कराई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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