राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के बेंगलुरू स्थित एच.ए.एल. पुलिस थाने की महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मियों को जयपुर के गणगौर होटल में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपियों में सब इंस्पेक्टर अनीथा के., हेड कांस्टेबल उलवप्पा और हेड कांस्टेबल यतीश शामिल हैं. एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

एसीबी के अनुसार परिवादी की पुत्रवधु ने बेंगलुरू के एच.ए.एल. थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा था. इसी मामले की जांच के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस की टीम जयपुर पहुंची थी. आरोप है कि जांच अधिकारियों ने परिवादी और उसके परिवार को मामले में राहत देने, केस को कमजोर करने और आरोपों से बरी कराने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था और होटल में बुलाकर रकम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे थे.

शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप की बनाई योजना

शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया. जांच में रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई. रविवार (14 जून) को जयपुर नगर-प्रथम इकाई की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल उलवप्पा को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया.

महिला सब इंस्पेक्टर समेत तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी

इसके बाद एसीबी ने महिला सब इंस्पेक्टर अनीथा के. और हेड कांस्टेबल यतीश से पूछताछ की. जांच के दौरान दोनों की भूमिका भी रिश्वत प्रकरण में सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद महिला SI की बिगड़ी तबीयत

पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का यह मामला बेहद अनूठा है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस की टीम यहां आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी, लेकिन अब खुद ही गिरफ्तार होकर जेल जा रही है. एंटी करप्शन ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद महिला सब इंस्पेक्टर अनीथा की तबीयत बिगड़ गई है. उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. एसीबी की टीम ने उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया कराई है.

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