कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके में रविवार (7 दिसंबर) देर रात एक कैफे में जबरदस्त हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है. जहां कई युवक-युवतियों ने एक दूसरे से धक्का मुक्की की और कुर्सियों से हमला किया. कुछ महिलाओं ने गाली-गलौज और मारपीट भी की.

तेज संगीत और रात में हुल्लड़ से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, रात करीब 11 बजे कैफे में तेज आवाज में संगीत बज रहा था और कई युवक-युवतियां शोरगुल कर रहे थे. इससे परेशान होकर पास के घरों में रहने वाले लोगों ने कैफे संचालक से आवाज कम करने और शांत माहौल रखने की बात कही.

लेकिन आरोप है कि कैफे संचालक और वहां मौजूद युवाओं ने उल्टा पड़ोसियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और हूटिंग करके माहौल और बिगाड़ दिया. इसी दौरान बात बढ़ी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

कुर्सियों से हमला, कैफे में तोड़फोड़

झगड़े के दौरान कैफे में जमकर तोड़फोड़ हुई. कुर्सियों से एक-दूसरे पर वार भी किए गए. लगातार शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे भीड़ और बढ़ गई.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस कैफे में ऐसा हंगामा हुआ हो. स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां आए दिन देर रात तक तेज म्यूजिक चलता है और नशे में धुत युवक-युवतियां हंगामा करते रहते हैं.

यहां आए दिन होते रहते हैं विवाद

घटना के बाद दादाबाड़ी इलाके के निवासियों ने वायरल वीडियो के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि कैफे में नशाखोरी और अवैध गतिविधियों की वजह से आए दिन विवाद होते रहते हैं.

फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कैफे पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे.