गंगानगर: प्रेमी के लिए पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस को किया गुमराह, 3 महीने पहले हुई थी शादी

गंगानगर: प्रेमी के लिए पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस को किया गुमराह, 3 महीने पहले हुई थी शादी

Ganganagar Crime News: श्रीगंगानगर के रावला में हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है. पत्नी अंजू ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति आशीष की बेरहमी से हत्या कर दी.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Feb 2026 07:25 PM (IST)
देश के चर्चित 'राजा रघुवंशी हत्याकांड' की खौफनाक यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को न केवल तार-तार किया, बल्कि बड़ी ही बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया. पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पत्नी को बेनकाब कर दिया है.

मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज तीन महीने पहले अंजू के साथ हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि अंजू का दिल शादी के बाद भी अपने प्रेमी के लिए धड़क रहा था और वह आशीष के साथ खुश नहीं थी. कुछ दिन पहले जब अंजू अपने मायके सादुलपुर गई थी, वहीं उसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

नजरों के सामने तड़पता रहा पति, नहीं पसीजा दिल

घटना 30 जनवरी की रात की है. अंजू को पता था कि उसका पति आशीष रोज खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलता है. साजिश के तहत अंजू उसे बातों में फंसाकर एक सुनसान सड़क पर ले गई. वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रेमी और उसके साथी ने आशीष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने आशीष का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. रूह कंपा देने वाली बात यह है कि अंजू अपनी आंखों के सामने पति को मरते देखती रही, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा.

'हिट एंड रन' की झूठी कहानी

आशीष की मौत के बाद शातिर अंजू ने इस डरावनी वारदात को 'हिट एंड रन' और लूटपाट का रूप देने की कोशिश की. उसने मौके पर ही बेहोश होने का नाटक किया और बाद में पुलिस को बताया कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और कुछ लोग लूटपाट करके भाग गए. वह घंटों तक पुलिस के सामने बिलखती रही ताकि किसी को शक न हो.

कॉल डिटेल ने खोला राज

रावला थाना पुलिस ने जब मौके से साक्ष्य जुटाए, तो उन्हें 'हिट एंड रन' की कहानी में कई झोल नजर आए. पुलिस को शक तब हुआ जब अंजू की कॉल डिटेल खंगाली गई. पता चला कि वह लगातार एक ही नंबर के संपर्क में थी. जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से सख्ती से पूछताछ की, तो अंजू टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

गंगानगर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके प्रेमी व अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में रिश्तों के गिरते स्तर और अवैध संबंधों के चलते होने वाले अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 05 Feb 2026 07:25 PM (IST)
Ganganagar News RAJASTHAN NEWS
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में हुई IND-PAK टक्कर, तो क्या करेगा पाकिस्तान? कप्तान सलमान आगा ने बताया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'उम्र को देखते हुए खरगे जी बैठकर नारेबाजी करें', राज्यसभा में PM मोदी ने नेता विपक्ष पर कसा तंज
सीबीएसई ने जारी किया CTET एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड
लखपति दीदी योजना में कौन कर सकता है आवेदन, किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
