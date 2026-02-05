गंगानगर: प्रेमी के लिए पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस को किया गुमराह, 3 महीने पहले हुई थी शादी

देश के चर्चित 'राजा रघुवंशी हत्याकांड' की खौफनाक यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को न केवल तार-तार किया, बल्कि बड़ी ही बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया. पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पत्नी को बेनकाब कर दिया है.

मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है, जिसकी शादी महज तीन महीने पहले अंजू के साथ हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि अंजू का दिल शादी के बाद भी अपने प्रेमी के लिए धड़क रहा था और वह आशीष के साथ खुश नहीं थी. कुछ दिन पहले जब अंजू अपने मायके सादुलपुर गई थी, वहीं उसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

नजरों के सामने तड़पता रहा पति, नहीं पसीजा दिल

घटना 30 जनवरी की रात की है. अंजू को पता था कि उसका पति आशीष रोज खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलता है. साजिश के तहत अंजू उसे बातों में फंसाकर एक सुनसान सड़क पर ले गई. वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रेमी और उसके साथी ने आशीष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने आशीष का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. रूह कंपा देने वाली बात यह है कि अंजू अपनी आंखों के सामने पति को मरते देखती रही, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा.

'हिट एंड रन' की झूठी कहानी

आशीष की मौत के बाद शातिर अंजू ने इस डरावनी वारदात को 'हिट एंड रन' और लूटपाट का रूप देने की कोशिश की. उसने मौके पर ही बेहोश होने का नाटक किया और बाद में पुलिस को बताया कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और कुछ लोग लूटपाट करके भाग गए. वह घंटों तक पुलिस के सामने बिलखती रही ताकि किसी को शक न हो.

कॉल डिटेल ने खोला राज

रावला थाना पुलिस ने जब मौके से साक्ष्य जुटाए, तो उन्हें 'हिट एंड रन' की कहानी में कई झोल नजर आए. पुलिस को शक तब हुआ जब अंजू की कॉल डिटेल खंगाली गई. पता चला कि वह लगातार एक ही नंबर के संपर्क में थी. जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से सख्ती से पूछताछ की, तो अंजू टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया.

गंगानगर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके प्रेमी व अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में रिश्तों के गिरते स्तर और अवैध संबंधों के चलते होने वाले अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.