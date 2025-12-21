अरावली को लेकर राजस्थान में सियासत तेज, राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर लगाया ये आरोप

राजस्थान में अरावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने अरावली के मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है. राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत इस मामले में भ्रम फैला रहे हैं. 15 साल पहले उनकी ही सरकार ने अरावली को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था. उन्होंने गहलोत पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया.

राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व CM अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा, ''सौ चूहे खाकर आज बिल्ली हज पर जाने की बात कर रही है. अरावली और खनन पट्टों को लेकर वह झूठ बोल रहे हैं. वह लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने 'सेव अरावली' की डीपी तो लगा ली, लेकिन पार्टी नेताओं ने ही उन्हें फॉलो नहीं किया. गहलोत के राज में ही करीब 700 पट्टे जारी किए गए थे.''