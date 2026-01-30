'मस्जिद की लाउडस्पीकर से लोगों को परेशानी', BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सदन में उठाया मुद्दा

राजस्थान की राजधानी जयपुर से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बालमुकुंद आचार्य को मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए होने वाली अजान से इतनी परेशानी हो रही है कि उन्होंने इस मामले में राज्य विधानसभा से दखल की गुहार लगाई है. बीजेपी विधायक द्वारा अजान का मामला राजस्थान विधानसभा में उठाए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर अब सियासी कोहराम मच गया है. कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सियासी निशाना साध रही है, वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के एतराज पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में पेश किया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अपने विवादित बयानों और फैसलों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया. उन्हें सदन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र हवा महल में बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से तमाम मस्जिदें कांग्रेस के राज में बनवा दी गई हैं. बीजेपी विधायक के मुताबिक इन मस्जिदों से रोजाना पांचों वक्त जब लाउडस्पीकर से अजान होती है तो उसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. बीमारों की परेशानी बढ़ जाती है. लोगों की नींद उचट जाती है.

बहुसंख्यक समुदाय के लोग घर बेचने को मजबूर

विधायक बालमुकुंद आचार्य का तो यहां तक कहना है कि मिली-जुली आबादी वाले मोहल्ले में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के शोर से बहुसंख्यक समुदाय के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्हें अपने मकान औने-पौने दामों में बेचकर किसी शांत और सुरक्षित जगह पर जाना पड़ रहा है.

उनका कहना है कि पहले के दौर में घड़ी नहीं होने की वजह से कबीलों में इस तरह से आवाज के साथ अजान देने का चलन था. अब न तो कबीले बचे हैं और ना ही लोगों को समय जानने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती. बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर सरकार से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई है.

कांग्रेस ने बालमुकुंद आचार्य पर साधा निशाना

इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि विधायक बालमुकुंद आचार्य की सोच के बहाने बीजेपी पर सियासी निशाना भी साधा है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि समाज में नफरत फैलाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बालमुकुंद आचार्य को विधायक बने रहने का अधिकार ही नहीं है. उनके मुताबिक बालमुकुंद आचार्य को तो चुनाव लड़ने से ही वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि वह लगातार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं.

मुद्दे पर क्या बोले गृह राज्यमंत्री?

राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर अपने विधायक के पाले में खड़ी नजर आ रही है. सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा है विधायक को अगर किसी तरह की दिक्कत हुई है तभी उन्होंने इस मुद्दे को सदन में रखा है.

विधायक ने लोगों की शिकायत पर उठाया मुद्दा

अब सवाल यह उठता है कि अगर सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आखिरकार बीजेपी विधायक को सिर्फ मस्जिदों से होने वाली अजान को लेकर ही दिक्कत क्यों है. विधायक बालमुकुंद की दलील है कि इस बारे में तमाम लोग उनसे शिकायत करते हैं.

सवाल यह भी उठता है कि विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इस मामले को उठाकर सचमुच लोगों की परेशानी कम करनी चाही है या फिर इसके बहाने वह सियासी रोटियां सेकते हुए अपनी कट्टर छवि को और चमकाना चाहते हैं.