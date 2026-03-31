राजस्थान सरकार की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का लक्ष्य पूरा, रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की अपनी योजना का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है.

मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जयपुर से रामेश्वरम के लिए एक स्पेशल एसी ट्रेन रवाना की गई, जिसमें 990 बुजुर्ग श्रद्धालु सवार हैं. देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने स्टेशन पहुंचकर यात्रियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

56 हजार से अधिक ने की यात्रा

मंत्री जोराराम कुमावत ने इस अवसर पर बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 56 हजार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प लिया था, वह पूरा हो गया है. इस वित्तीय वर्ष में कुल 56,775 श्रद्धालुओं को मुफ्त तीर्थ यात्रा का लाभ मिला है. इसके अलावा, एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि राज्य सरकार ने करीब 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज के माध्यम से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी कराए हैं.

खाने-ठहरने का पूरा खर्च उठाएगी सरकार

इस बार योजना में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव करते हुए सभी श्रद्धालुओं को स्लीपर की बजाय वातानुकूलित (AC) ट्रेन से यात्रा कराई जा रही है. रामेश्वरम जाने वाली यह 15 कोच की स्पेशल ट्रेन है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एक पैंट्री कार भी लगाई गई है. भक्तिमय माहौल के लिए ट्रेन के कोच के अंदर ही 'राम दरबार' भी स्थापित किया गया है. श्रद्धालुओं के इस एक हफ्ते के सफर में उनके खाने-पीने से लेकर ठहरने तक का पूरा इंतजाम और खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.

तीर्थयात्रियों ने जताया सीएम भजनलाल शर्मा का आभार

चैत्र के इस पवित्र महीने में मुफ्त तीर्थ यात्रा का अवसर पाकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था. रामेश्वरम के लिए रवाना हुए यात्रियों ने इस पुनीत कार्य के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें साधुवाद दिया है.