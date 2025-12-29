अरावली पर्वत शृंखला को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के बीच राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कांग्रेस सांसद पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों को आज अरावली बचाने की याद आ रही है, उन्होंने ही अरावली को खोदकर वहीं मकान बना लिया.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देशभर में अरावली को लेकर कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है लेकिन सच्चाई यह है कि अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस शासन में हुआ. उन्होंने कहा कि जो आज मंचों से पर्यावरण की दुहाई दे रहे हैं, वही लोग लीज देकर अरावली को खोखला करते रहे.

सड़क से संसद तक बहस

अरावली खनन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है. इसी मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार को घेर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि नए नियमों से अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ेगा, जिससे वनस्पति नष्ट होगी, रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा और खेती-किसानी को नुकसान पहुंचेगा.

अरावली को लेकर कई राज्यों में विरोध

अरावली पर्वत शृंखला करीब 550 किलोमीटर लंबी है और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली तक फैली हुई है. हाल ही में खनन को लेकर बनाए गए दो नए नियमों के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को बेच रही है.

‘अरावली बचाओ’ रैली पर भी सवाल

हाल ही में जयपुर में हुई अरावली बचाओ रैली में सचिन पायलट और दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा की मौजूदगी पर भी कृषि मंत्री ने निशाना साधा. किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि यहां के सांसद खुद अरावली क्षेत्र में खनन कर रहे हैं और वही अरावली बचाओ की रैली निकाल रहे हैं.

कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा नुकसान

मीणा ने दो टूक कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहां के सांसद ने तो अरावली को खोदकर ही डाल दिया और वहीं मकान बना लिया. दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि जितना नुकसान अरावली को कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ.