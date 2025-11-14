बिहार चुनाव के साथ राजस्थान की अंता विधानसभा का चुनाव भी ट्रेंड में है. वोटों की गिनती शुरु हो चुकी है और साढ़े नौ बजे तक के जो रूझान आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है. दरअसल, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा जिन्हें सबसे मजबूत चेहरों में से एक माना जा रहा था वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि अंता राजस्थान के बारां जिले की विधानसभा सीट है जो पिछले विधायक की विधायकी जाने से खाली हो गई थी.

अंता विधानसभा उपचुनाव के 10 बजे तक ये रहे रुझान

अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 614 वोटों से आगे चल रहे हैं जबकि बीजेपी के मोरपाल सुमन जिन्हें बीजेपी ने स्थानीय चेहरा बनाया था 2301 वोटों से पीछे हैं. इसके अलावा देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा निर्दलीय लड़ रहे हैं जो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं और प्रमोद जैन भाया से पीछे चल रहे हैं तो वहीं मोरपाल सुमन को उन्होंने फिलहाल पछाड़ा हुआ है. आपको ये भी बता दें कि इस बार अंता से कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं.

भाजपा: मोरपाल सुमन

कांग्रेस: प्रमोद जैन भाया

राइट टू विकास पार्टी: योगेश कुमार शर्मा

परिवर्तन पार्टी: राजपाल सिंह शेखावत

निर्दलीय: जमील अहमद

निर्दलीय: दिलदार

निर्दलीय: धरमवीर

निर्दलीय: नरेश

निर्दलीय: नरेश कुमार मीणा

निर्दलीय: नौशाद

निर्दलीय: पंकज कुमार

निर्दलीय: पुखराज सोनेल

निर्दलीय: बंशीलाल

निर्दलीय: बिलाल खान

निर्दलीय: मंजूर आलम

बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अंता?

अंता विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है. अगर अंता विधानसभा की सीट बीजेपी जीतती है तो आलाकमान का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा वहीं अगर हार मिलती है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाएगा. हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये सीट उतनी ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछली सरकार में खदान मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया का इस सीट पर काफी वक्त से दबदबा रहा है. तो वहीं नरेश मीणा ने दोनों पक्षों के वोटों को काटकर मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया है.

यह भी पढ़ें: Anta By-election Result 2025 Live : राजस्थान में बीजेपी को लगेगा झटका! कांग्रेस के प्रमोद भाया आगे