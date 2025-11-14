राजस्थान के बारां जिले के अतां विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उप चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है. इस सीट पर शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज नतीजे आएंगे. इस सीट पर बीजेपी की ओर से मोरापल सुमन, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं.

दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा भी ताल ठोक रहे हैं. इस सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है. नरेश मीणा के मैदान में आने से यहां का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है. फिलहाल यह रेस कौन जीतता है? इसका पता तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा.

इस सीट पर इस बार इतने प्रतिशत रहा मतदान

इस बार के उपचुनाव में राजस्थान की अंता सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है. यहा पर लगभग 2.28 लाख मतदाता हैं. इसमें से इस बार 80 फीसदी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है. मतदान के दिन लोगों जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

पिछले 2023 के चुनाव के मतदान के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं. पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां पर केवल कुल 49.64 प्रतिशत वोट ही पड़े थे. देखना ये होगा कि इस बार ये बढ़ा हुआ मतदान फीसदी किसके साथ हैं और किसके खिलाफ. जिसकी तस्वीर शाम तक पूरी तरह साप हो जाएगी.

पिछले चुनावों के परिणाम पर एक नजर

अंता विधानसभा चुनाव 2023 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी. बीजेपी उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को 5 हजार से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

सदस्यता रद्द होने पीछे कारण 2005 का एक मामला था. जिसमें कंवरलाल मीणा के ऊपर 2005 के उपसरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को इस मामले दोषी पाया और तीन साल कि सजा सुनाई. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी. जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है.