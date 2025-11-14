हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anta Bypolls Result 2025 Live: अंता उपचुनाव: कांग्रेस या बीजेपी? किसके सिर पर सजेगा ताज! आज तस्वीर हो जाएगी साफ

Anta Bypolls Result 2025 Live: अंता उपचुनाव: कांग्रेस या बीजेपी? किसके सिर पर सजेगा ताज! आज तस्वीर हो जाएगी साफ

Anta Bypolls Result 2025 Live: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:08 AM (IST)

LIVE

Background

राजस्थान के बारां जिले के अतां विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उप चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है. इस सीट पर शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज नतीजे आएंगे. इस सीट पर बीजेपी की ओर से मोरापल सुमन, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं. 

दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा भी ताल ठोक रहे हैं. इस सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है. नरेश मीणा के मैदान में आने से यहां का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है. फिलहाल यह रेस कौन जीतता है? इसका पता तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा. 

इस सीट पर इस बार इतने प्रतिशत रहा मतदान

इस बार के उपचुनाव में राजस्थान की अंता सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है. यहा पर लगभग 2.28 लाख मतदाता हैं. इसमें से इस बार 80 फीसदी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है. मतदान के दिन लोगों जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 

पिछले 2023 के चुनाव के मतदान के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं. पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां पर केवल कुल 49.64 प्रतिशत वोट ही पड़े थे. देखना ये होगा कि इस बार ये बढ़ा हुआ मतदान फीसदी किसके साथ हैं और किसके खिलाफ. जिसकी तस्वीर शाम तक पूरी तरह साप हो जाएगी.

पिछले चुनावों के परिणाम पर एक नजर 

अंता विधानसभा चुनाव 2023 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी. बीजेपी उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को 5 हजार से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. 

सदस्यता रद्द होने पीछे कारण 2005 का एक मामला था. जिसमें कंवरलाल मीणा के ऊपर 2005 के उपसरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था. कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को इस मामले दोषी पाया और तीन साल कि सजा सुनाई. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी. जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

06:40 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Anta Bypolls Result 2025 Live: अंता सीट पर उपचुनाव, सीएम ने खुद किया था प्रचार

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम भजन लाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने खुद प्रचार किया था. 

