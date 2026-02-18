हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजमेर: लिव-इन रिलेशनशिप पर बवाल, बेटी के लिए मां-बाप ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास

अजमेर: लिव-इन रिलेशनशिप पर बवाल, बेटी के लिए मां-बाप ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ लिव-इन में रहने को लेकर भारी बवाल हुआ. युवती के माता-पिता ने पुलिस थाने के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Feb 2026 08:55 PM (IST)
राजस्थान के अजमेर में एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर मंगलवार को भारी बवाल हो गया. गंज थाने के बाहर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब युवती के माता-पिता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. वे पुलिस प्रशासन से अपनी बेटी को वापस सौंपने की गुहार लगा रहे थे.

मामला गंज थाना क्षेत्र का है. युवती पिछले 15 दिनों से घर से लापता थी. पुलिस ने उसे दस्तयाब कर थाने बुलाया, जहां युवती ने स्पष्ट कर दिया कि वह विशेष समुदाय के युवक के साथ लिव-इन में रहना चाहती है. बेटी की यह बात सुनकर परिजन आपा खो बैठे. थाने के बाहर ही मां ने रोते-बिलखते हुए कहा, "हमें हमारी बेटी चाहिए, नहीं तो हम यहीं आग लगाकर मर जाएंगे."

युवती की मां ने किया दर्द बयां

मां का गंभीर आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी को कुछ खिलाकर उस पर जादू-टोना कर दिया है, जिसके कारण वह अपने माता-पिता से बात तक नहीं करना चाहती. मां ने दर्द बयां करते हुए कहा, "लड़के से हमने बात की थी, अगर वह हिंदू समाज का होता तो हम उनकी शादी करवा देते, लेकिन विधर्मी के साथ बेटी को नहीं जाने देंगे."

बाजार बंद कराने को लेकर तोड़फोड़

घटना की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और रोष जताया. युवती के माता-पिता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. पुलिस अधिकारियों ने काफी समझाइश कर मामला शांत करवाया. लेकिन इसी बीच शहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. वे जबरदस्ती बाजार बंद करवाने लगे. इस दौरान एक नाश्ते की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की गई, जिससे दुकानदार का काफी नुकसान हुआ. इस तोड़फोड़ के वीडियो भी सामने आए हैं. फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Published at : 18 Feb 2026 08:55 PM (IST)
राजस्थान
