राजस्थान के बांसवाड़ा से आने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की. हाल ही में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ऐलान किया था कि वह बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. पूर्व मंत्री के इस ऐलान के बाद उनके ठिकानों पर एसीबी रेड से सियासी तूफान छा गया है. मालवीय के समर्थकों में भारी आक्रोश है.

महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने नाहरपुरा भैरव मंदिर परिसर में अपने हजारों समर्थकों के साथ कार्रवाई का विरोध किया. दरअसल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अभी तीन दिन पहले ही फिर से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है, जिसके कुछ ही घंटों के बाद एसीबी ने उनके व्यावसायिक ठिकानों पर रेड डाली, जिससे मालवीय समर्थकों में भारी नाराजगी है.

'BJP ने रोकने की कोशिश की, मालवीय नहीं माने तो पड़वा दी रेड'- गोविंद डोटासरा

वहीं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर हुई ACB की कार्रवाई को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी में ठीक नहीं लग रहा था. जो वादे उनसे बीजेपी ने किए थे, वो कभी पूरे नहीं किए. यहां तक की उनकी गाड़ी को पुलिस के माध्यम से रोका गया. उनसे कहा गया कि आप मुख्यमंत्री से मिलो, बीजेपी छोड़कर मत जाओ. आपको बोर्ड, निगम में कुछ बना देंगे, लेकिन जब महेंद्रजीत सिह मालवीय नहीं माने तो फिर पीछे के पीछे उन पर ACB की रेड करवा दी गई.

महेंद्रजीत मालवीय पर ACB रेड को लेकर क्या बोली BJP?

दूसरी तरफ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जहां तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मामला है, वे तो अभी बीजेपी में ही हैं. कांग्रेस में कहां गए हैं? आप देखिए अगर छापा भी पड़ा है तो हमारे व्यक्ति पर पड़ा है. इसका मतलब हम अपना-पराया नहीं देखते हैं. एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते हैं. हमारी इस प्रक्रिया के लिए तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए.