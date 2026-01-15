कांग्रेस ने सरकारी नौकरी पर उठाया सवाल, भजनलाल सरकार ने जारी किया साल भर का भर्ती कैलेंडर

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने साल भर में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. सरकार की तरफ से तकरीबन पचास बड़ी भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है. सरकार और बीजेपी जहां इसे बड़ी उपलब्धि बताकर पेपर लीक व फर्जीवाड़े के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासी निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी तमाम खामियां निकालकर पलटवार करने में कतई पीछे नहीं है.

राजस्थान में भजनलाल शर्मा से पहले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार में हुई कई भर्तियों के न सिर्फ पेपर लीक हुए थे, बल्कि पैसे लेकर नौकरी दिए जाने के कई गंभीर आरोप भी लगे थे. विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बना था. भजनलाल शर्मा की सरकार आज ताल ठोककर दावा करती है कि दो साल से ज्यादा की उनकी सरकार के राज में एक भी भर्ती का ना तो पेपर लीक हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा हुआ है.

48 बड़ी भर्तियों का कैलेंडर जारी

बहरहाल, सरकार ने नए साल की शुरुआत में पूरे 12 महीने का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें 48 बड़ी भर्तियों को जगह दी गई है. जनवरी से दिसंबर महीने तक कौन-कौन सी भर्ती परीक्षा होगी और कितने पदों के लिए भर्तियां होंगी, यह भी कैलेंडर में दिया गया है.

सबसे ज्यादा भर्ती सफाई कर्मचारियों के पद पर होगी. अक्टूबर महीने में करीब 25 हजार पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे. शिक्षा विभाग में अलग-अलग पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है.

राजेंद्र राठौड़ ने बताई बड़ी उपलब्धि

इस बारे में राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने न सिर्फ इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है. उनके मुताबिक, भजनलाल शर्मा सरकार के राज में 351 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई गईं. इनमें से किसी एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि गहलोत सरकार में पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए थे. उनके मुताबिक, पुरानी सरकार में पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है. युवाओं के सपनों से अब खिलवाड़ नहीं हो रहा है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी ने भर्ती कैलेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जिन भर्तियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उनमें से कई के विज्ञापन पहले ही जारी हो चुके हैं. सरकार उन्हें लेकर पहले ही वाह-वाही लूट चुकी है.

उनके मुताबिक, एक लाख में से पचीस हजार पद तो सफाई कर्मचारियों के हैं. किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है और सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटने के काम में लगी हुई है.

भर्ती कैलेंडर पर जमकर सियासत

कहा जा सकता है कि भर्ती कैलेंडर को लेकर राजस्थान में जमकर सियासत हो रही है. सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. जहां बीजेपी इसे पारदर्शी और पेपर लीक मुक्त भर्ती प्रक्रिया के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावा बता रही है.