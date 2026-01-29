हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी, कई जिलों में शीत लहर और कोहरे का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Punjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी, कई जिलों में शीत लहर और कोहरे का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Punjab Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार, 29 जनवरी को घने कोहरे और कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 12:18 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab Weather Today: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है. पंजाब और चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार, 29 जनवरी को घने कोहरे और कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है.

मैक्सिमम टेम्परेचर में 3.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह अभी भी नॉर्मल से 1.7 डिग्री कम है. सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 3.7 डिग्री अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, आज बारिश की कोई संभावना नहीं है.

चार जिलों में कोल्ड वेव के चांस

मौसम विभाग के मुताबिक, आज फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव के चांस बहुत ज्यादा हैं. इसके साथ ही पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, मोहाली और मलेरकोटला में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

चंडीगढ़ में विजिबिलिटी घटकर 40 मीटर रह गई

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई. चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 40 मीटर, बठिंडा में 50 मीटर, फरीदकोट में 150 मीटर और लुधियाना में 190 मीटर दर्ज की गई. इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस दौरान अमृतसर और फरीदकोट में शीतलहर दर्ज की गई. पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव

जम्मू और आस-पास के इलाकों में आसमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से हवाएं गोल घूम रही हैं. यह सिस्टम ज़मीन से करीब 3 से 4.5 km की ऊंचाई पर बना है और यह ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं से जुड़ा है.

उत्तर भारत में बहुत ऊंचाई पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिनकी स्पीड करीब 130 knots है. 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत में एक और नया वेदर सिस्टम आने की संभावना है. इसके असर से आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, ठंड बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में बारिश या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.

31 जनवरी से फिर बारिश की संभावना

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल के मुताबिक, 1 फरवरी को राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 31 जनवरी और 3 फरवरी को एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. 2 फरवरी को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों में रात का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है. इसके बाद, टेम्परेचर धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है.

अगले तीन दिनों का मौसम का अनुमान

30 जनवरी: फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में कुछ जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, SAS नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम सूखा रहने की संभावना है, यानी बारिश नहीं होगी.

31 जनवरी: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

1 फरवरी: पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, पटियाला, SAS नगर (मोहाली), तरनतारन, कपूरथला और फतेहगढ़ साहिब में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 40 kmph की स्पीड से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश की संभावना है.

Published at : 29 Jan 2026 12:18 PM (IST)
