Chandigarh News: चंडीगढ़ में दो दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं रहेगी. 7 जनवरी से 8 जनवरी, 2026 तक 24 घंटे पानी की सप्लाई ठप रहेगी, क्योंकि 1000 मिलीमीटर व्यास वाली PSC पाइपलाइन को MS पाइपलाइन से बदला गया है.

कई सेक्टरों में नहीं होगी पानी की सप्लाई

यह काम सेक्टर 39 वाटर वर्कर्स से सेक्टर 52 और सेक्टर 32 तक निर्बाध साफ पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. इस दौरान सेक्टर 52 में पानी की पंपिंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, जबकि सेक्टर 32 में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से दी जाएगी. इससे शहर के कई सेक्टरों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे जरूरत के मुताबिक पहले से पानी का भंडारण करें और इस आवश्यक रखरखाव के काम के दौरान होने वाली किसी भी असुविधा में सहयोग करें.

इन सेक्टरों में नहीं आएगा पानी

7 जनवरी 2026 (बुधवार) को सुबह पानी की सप्लाई सामान्य रहेगी, जबकि शाम को सेक्टर 44, 45, 48 से 56, 61 और 63 में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी. इसके अलावा, सेक्टर 20 सी और डी, 21 सी एंड डी, 31 से 34, 44 से 47, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2, और राम दरबार में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक पानी की सप्लाई कम दबाव पर रहेगी.

8 जनवरी, 2026 (गुरुवार) को सेक्टर 44, 45, 48 से 56, 61 और 63 में सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक पानी की सप्लाई सामान्य रहेगी. जबकि चंडीगढ़ के बाकी हिस्सों में सुबह 3:30 बजे से सुबह 9:00 बजे तक सामान्य पानी की सप्लाई दी जाएगी.

शाम को, सेक्टर 44 से 56, 61, 63, 20 सी एंड डी, 21 सी एंड डी, 31 से 34, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और 2, और राम दरबार में शाम 6:00 बजे से रात 8:30 बजे तक सामान्य पानी की सप्लाई रहेगी. शहर के अन्य हिस्सों में सामान्य पानी की सप्लाई शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगी.

पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले ही राजनीतिक पार्टियों में शब्दों का युद्ध शुरू हो गया है. वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जी यूं ही बातें न करें! अगर चुनाव लड़ना है तो आओ गिद्दड़वाहा से लड़ो, फिर देख लेंगे! एक ही बार में सारा हिसाब बराबर कर देंगे.