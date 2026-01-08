हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, संजीव अरोड़ा को मिली ये जिम्मेदारी

पंजाब कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, संजीव अरोड़ा को मिली ये जिम्मेदारी

Punjab Cabinet News: पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट के दो मंत्रियों संजीव अरोड़ा और रवनोत सिंह के विभागों का फेरबदल किया गया है. संजीव अरोड़ा के पास बिजली और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पहले से है.

By : सचिन कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है. लोकल बॉडीज डिमार्टमेंट रवजोत सिंह से लेकर संजीव अरोड़ा को दिया गया है. संजीव अरोड़ा से एनआरआई अफेयर्स विभाग लेकर रवजोत सिंह को दिया गया है. अरोड़ा के पास पहले से ही बिजली डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री विभाग हैं. अब उनके पास लोकल बॉडीज विभाग भी आ गया है.

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की ओर से मंत्रियों के विभागों में बदलाव को मजूरी दी गई है. पंजाब कैबिनेट में ये सातवीं बार है जब मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि भगवंत मान कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों के बीच ये बदलाव प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखे जाने के मकसद से किया गया है. 

पंजाब कैबिनेट में कब शामिल हुए थे संजीव अरोड़ा

संजीव अरोड़ा का राजनीतिक करियर अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था, जब वे आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद बने थे. फरवरी 2025 में उनका करियर तब बदला जब उन्हें लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया. चुनाव में 23 जून को सीट जीतने के बाद, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और 3 जुलाई को भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.

संजीव अरोड़ा के पास कौन-कौन विभाग?

संजीव अरोड़ा को पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और NRI मामलों के पोर्टफोलियो दिए गए थे. ये विभाग पहले तरुणप्रीत सिंह सोंध और कुलदीप सिंह धालीवाल के पास था. इन दोनों से ये विभाग लेकर संजीव अरोड़ा को सौंपा गया था. अब एक बार फिर से बदलाव के बाद संजीव अरोड़ा के पास स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट दिया गया है. उनके पास पहले से बिजली और इंडस्ट्री विभाग भी है. जबकि एनआरआई विभाग उनसे लेकर रवजोत सिंह को दिया गया है.

प्रदेश में अबतक 4–5 मंत्रियों को हटाकर नए विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जा चुकी है. पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Sanjeev Arora PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN Ravjot Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Highway पर स्कूल बस और कार की भीषण टक्कर | ABP Report | Road Accident
Top News: बड़ी खबरें,फटाफट | Mamata | UP SIR | ED | BJP | Delhi Bulldozer Action | Turkman Gate
Mahadangal: लाइव शो में shoaib jamei ने बोला झूठ..Chitra Tripathi ने दिखाया आईना | Turkman Gate
Low Risk Investment Alert | Amazon Pay FD पर मिलेगा 8% Return| Paisa Live
Mahadangal: मस्जिद के बहाने मुसलमानों को Target किया जा रहा है! |Bulldozer Action |Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
आईपीएल 2026
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? एक क्लिक में मोबाइल की डिटेल भी जानिए
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? मोबाइल की डिटेल भी जानिए
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget