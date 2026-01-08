पंजाब कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, संजीव अरोड़ा को मिली ये जिम्मेदारी

पंजाब कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है. लोकल बॉडीज डिमार्टमेंट रवजोत सिंह से लेकर संजीव अरोड़ा को दिया गया है. संजीव अरोड़ा से एनआरआई अफेयर्स विभाग लेकर रवजोत सिंह को दिया गया है. अरोड़ा के पास पहले से ही बिजली डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री विभाग हैं. अब उनके पास लोकल बॉडीज विभाग भी आ गया है.

राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की ओर से मंत्रियों के विभागों में बदलाव को मजूरी दी गई है. पंजाब कैबिनेट में ये सातवीं बार है जब मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि भगवंत मान कैबिनेट में दो मंत्रियों के विभागों के बीच ये बदलाव प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने और चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखे जाने के मकसद से किया गया है.

पंजाब कैबिनेट में कब शामिल हुए थे संजीव अरोड़ा

संजीव अरोड़ा का राजनीतिक करियर अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था, जब वे आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद बने थे. फरवरी 2025 में उनका करियर तब बदला जब उन्हें लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया. चुनाव में 23 जून को सीट जीतने के बाद, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और 3 जुलाई को भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.

संजीव अरोड़ा के पास कौन-कौन विभाग?

संजीव अरोड़ा को पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और NRI मामलों के पोर्टफोलियो दिए गए थे. ये विभाग पहले तरुणप्रीत सिंह सोंध और कुलदीप सिंह धालीवाल के पास था. इन दोनों से ये विभाग लेकर संजीव अरोड़ा को सौंपा गया था. अब एक बार फिर से बदलाव के बाद संजीव अरोड़ा के पास स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट दिया गया है. उनके पास पहले से बिजली और इंडस्ट्री विभाग भी है. जबकि एनआरआई विभाग उनसे लेकर रवजोत सिंह को दिया गया है.

प्रदेश में अबतक 4–5 मंत्रियों को हटाकर नए विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जा चुकी है. पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं.