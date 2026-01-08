Punjab Suicide News: पंजाब के फिरोजपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक फाइनेंसर और सैलून मालिक माही सोढ़ी ने आत्महत्या करने से पहले अपनी दो बेटियों और पत्नी को गोली मार दी. उसके बाद अपने आपको भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्तौल बरामद की

पुलिस के मुताबिक, जब सफाई करने वाली घर आई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उसके बाद सफाई वाली ने मकानमालिक को फोन किया. मकान मालिक ने परिवार को कॉल करने को कहा, लेकिन फोन नीचे बजता रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया. जिसके बाद उन्हें शक हुआ कि गैस लीक हो गई है. हालांकि, जब वे नीचे आए और दरवाजा तोड़ा तो उन्हें सभी को मृत पाया. एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी 6 साल की थी.

पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्तौल बरामद की. यह घटना हरमन नगर में हुई. पत्नी का नाम जसवीर है और दूसरी बेटी का नाम मनवीर है. चारों के शव बेडरूम से बरामद किए गए.

पुलिस कारण का पता लगाने की कोशिश में जुटी

पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार मिलनसार था. वे रात को एक साथ बाहर गए थे, लेकिन घटना का पता सुबह 11 बजे ही लगा. किसी को यकीन नहीं हुआ. पुलिस कारण का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है.

एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसमें कुछ और शामिल है या क्या माही सोढ़ी ने खुद यह अपराध किया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और साथ ही यह घटना सभी को झकझोर देने वाली है.

