हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: फिरोजपुर में फाइनेंसर ने पत्नी और बेटियों का किया मर्डर, फिर आत्महत्या की, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab: फिरोजपुर में फाइनेंसर ने पत्नी और बेटियों का किया मर्डर, फिर आत्महत्या की, जानें क्या है पूरा मामला

Punjab News: फिरोजपुर में फाइनेंसर माही सोढ़ी ने आत्महत्या से पहले अपनी पत्नी और दो बेटियों को गोली मार दी. पुलिस कारण का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है. जानिए पूरा मामला.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Punjab Suicide News: पंजाब के फिरोजपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक फाइनेंसर और सैलून मालिक माही सोढ़ी ने आत्महत्या करने से पहले अपनी दो बेटियों और पत्नी को गोली मार दी. उसके बाद अपने आपको भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. 

पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्तौल बरामद की

पुलिस के मुताबिक, जब सफाई करने वाली घर आई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला. उसके बाद सफाई वाली ने मकानमालिक को फोन किया. मकान मालिक ने परिवार को कॉल करने को कहा, लेकिन फोन नीचे बजता रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया. जिसके बाद उन्हें शक हुआ कि गैस लीक हो गई है. हालांकि, जब वे नीचे आए और दरवाजा तोड़ा तो उन्हें सभी को मृत पाया. एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी 6 साल की थी.

पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्तौल बरामद की. यह घटना हरमन नगर में हुई. पत्नी का नाम जसवीर है और दूसरी बेटी का नाम मनवीर है. चारों के शव बेडरूम से बरामद किए गए.

पुलिस कारण का पता लगाने की कोशिश में जुटी

पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार मिलनसार था. वे रात को एक साथ बाहर गए थे, लेकिन घटना का पता सुबह 11 बजे ही लगा. किसी को यकीन नहीं हुआ. पुलिस कारण का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है.

एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसमें कुछ और शामिल है या क्या माही सोढ़ी ने खुद यह अपराध किया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और साथ ही यह घटना सभी को झकझोर देने वाली है.

Published at : 08 Jan 2026 04:44 PM (IST)
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Rahu Ketu Interview: जब Dr Y Rakhi की बातें सुन चौंक गए Varun Sharma और Pulkit Samrat
BJP का Mamata Banerjee पर गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से लेकर पैसे तक पहुंचा खेल ! । IPAC ED Raid
West Bengal: 'गृहमंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई' Mamta Banerjee का बड़ा बयान
Turkman Gate Row: तुर्कमान हिंसा को लेकर आई अभी की बड़ी खबर । Faiz-E-Ilahi । Breaking News
ज्यादा Profit,फिर भी कम Dividend? RBI का Master Plan | Paisa Live
