Punjab News: मान सरकार ने ठाना है, सुरक्षित पंजाब बनाना है

Punjab News: पंजाब में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए मान सरकार खूब काम कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर सुरक्षित पंजाब का लक्ष्य पूरा हो रहा है. मान सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पंजाब के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मानकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठा रही है.

गैंगस्टरवाद के खिलाफ जारी हुई हेल्पलाइन

गैंगस्टरों और गुंडातत्वों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा कदम उठाया है. पंजाब पुलिस ने आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए सीधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-330-1100 जारी किया है. इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति गैंगस्टर, गुंडा तत्वों या जबरन वसूली के मामलों की तुरंत शिकायत दर्ज करा सकता है.

इसमें खास बात यह है कि इस हेल्पलाइन पर मामलों की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठनपंजाब में कानून और प्रशासन को दुरुस्त रखने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कई नीतियां बनाईं.

इसी क्रम में साल 2022 में पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) का गठन किया गया. इसका नेतृत्व ADGP रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है. अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए पंजाब के सभी 8 पुलिस रेंज में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तैनाती की गई है.

AGTF में करीब 250 पुलिस ऑफिसर और कमांडोज हाईटेक हथियारों से लैस होकर तैनात हैं. ये कमांडोज किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने और सुरक्षित पंजाब बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं. पंजाब से गैंगस्टरों, तस्करों और असामाजिक तत्वों के सफाए के उद्देश्य से बनी इस टास्क फोर्स ने उम्मीद के मुताबिक परिणाम दिए हैं.

नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पुलिस का अधुनिकीकरण

पंजाब में मान सरकार ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अभियान शुरू कर रखा है. इसके लिए एंटी ड्रग हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की गई. इसके शानदार परिणाम सामने आए हैं. इसी तरह कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस को 454 नई हाईटेक गाड़ियां सौंपी गई हैं. आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस इन गाड़ियों से पंजाब में कानून-व्यवस्था को लागू करना आसान हुआ है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीतियों से 'सुरक्षित, विकसित और खुशहाल' पंजाब बनाने का संकल्प साकार हो रहा है.

