'जब ये बीजेपी के ही नहीं हुए तो कांग्रेस क्या होंगे', नवजोत कौर पर बोले तहसीन पूनावाला

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि दोनों पति-पत्नी बीजेपी के नहीं हुए तो कांग्रेस के क्या होंगे?

तहसीन पूनावाला ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "ये जो दोनों पति-पत्नी की टीम है, उनको मैं बंटी-बबली कहता हूं. नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी बीजेपी के नहीं हुए, जबकि बीजेपी ने इन्हें सब कुछ दिया, तो ये कांग्रेस के क्या होंगे? नवजोत कौर सिद्धू जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उन्हें बंद करना चाहिए. कांग्रेस ने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दी. विपक्ष के नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि यह उनकी संस्कृति दिखाता है. मैं फिर से कहता हूं कि बंटी-बबली की टीम को देश के सभी लोग पहचानते हैं."

नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कहा था?

बता दें कि राहुल गांधी को लेकर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, "मैं राहुल गांधी को समझ नहीं पाती, क्योंकि वह अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जहां वे सभी के साथ समान व्यवहार करें और बातचीत के लिए खुले रहें. वे अभी भी गांधी परिवार की मानसिकता से बंधे हुए लगते हैं, जहां उनके पास उन लोगों को सुनने का समय नहीं है जो वास्तव में उनके शुभचिंतक हैं और उन्हें मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं. अगर किसी से मिलने में आठ महीने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है."

'वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत बनाने वाली पार्टी है कांग्रेस'

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस वंदे मातरम् का विरोध नहीं कर रही है. वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी. कांग्रेस के सभी सत्रों में वंदे मातरम् गीत गाया था. बीजेपी के सांसद और विधायक हैं. सभी को लाइन में खड़ा होकर वंदे मातरम कहने के लिए दीजिए. बीजेपी के लोगों को खुद वंदे मातरम् नहीं आता है और यह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं."