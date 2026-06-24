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पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान
पंजाब में सरपंचों को 15 अगस्त से 10 हजार रुपये प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी. इसका ऐलान आज (24 जून) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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