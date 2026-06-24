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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान

पंजाब: 15 अगस्त से सरपंचों को मिलेगी 10 हजार रुपये सैलरी, CM भगवंत मान का ऐलान

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 05:18 PM (IST)
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पंजाब में सरपंचों को 15 अगस्त से 10 हजार रुपये प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी. इसका ऐलान आज (24 जून) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 24 Jun 2026 05:18 PM (IST)
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