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पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ीं, 542 मामले दर्ज, सबसे आगे तरनतारन-अमृतसर

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं. इस बार पिछले साल से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. अब तक 542 मामले दर्ज किए गए हैं.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 24 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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पंजाब में जैसे-जैसे धान की कटाई का काम तेजी पकड़ रहा है वैसे-वैसे धान की पराली को आग लगाने की घटनाओं में भी तेजी आ रही है. पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट द्वारा प्राप्त डाटा के मुताबिक 23 अक्टूबर तक इस साल राज्यभर में 542 जगह पर धान की पराली को आग लगाने की घटनाएं हुई हैं. 

पिछले साल 23 अक्टूबर 2025 तक राज्य भर में 512 जगह पर धान की पराली को आग लगाने की घटनाएं हुई थी जिससे यह पता चलता है कि इस साल इन घटनाओं में थोड़ी तेजी आई है जबकि इस साल धान की कटाई पिछले साल के मुकाबले अभी तक कम हुई है. पिछले साल पंजाब में 23 अक्टूबर तक लगभग 40 प्रतिशत   धान की कटाई हो चुकी थी जबकि इस साल महज 35% धान की कटाई ही हुई है. 

10 लाख 35 हजार का लगा जुर्माना

इस साल अभी तक 206 पराली को आग लगाने के मामलों में एनवायरमेंट कंपनसेशन के तौर पर जुर्माना लगाया गया है जो 10 लाख 35 हजार है. इस साल अभी तक 91 FIR धान की पराली को आग लगाने के मामलों में BNS की धारा 223 के तहत दर्ज की गई हैं. अभी तक 182 धान की पराली को आग लगाने वाले किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.

अमृतसर और तरन तारन में दर्ज हुईं सैकडों घटनाएं

तरन तारन जिले में ही 257 घटनाएं पराली को आग लगाने की हुई हैं जबकि अमृतसर में 142 घटनाएं दर्ज की गई हैं. पराली जलाने की घटनाओं से हवा जहरीली हो चुकी है. सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की भी अपील की जा रही है. वहीं प्रशासन किसानों से पराली न जलाने के लिए कह रहा है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने धान की पराली जलाने से रोकने, अन्य प्रमुख वायु प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण पाने और जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने जैसे उपायों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. यह समीक्षा बैठक सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

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Published at : 24 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
AIR Pollution Amritsar News PUNJAB NEWS Tarn Taran News
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