#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबराघव चड्ढा ने कैंसर से की पेपर लीक की तुलना, 'आज सरकार...'

राघव चड्ढा ने कैंसर से की पेपर लीक की तुलना, 'आज सरकार...'

Raghav Chadha on Paper Leak: बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है. जब छात्रों ने अपनी चिंता और दर्द को जाहिर किया तो प्रधानमंत्री ने तमाम एक्शन लिए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी. उन्होंने कहा किर पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा. उन्होंने कैंसर से इसकी तुलना करते हुए कहा कि जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉबल्म का इलाज मीडिया साउंट बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है.

छात्रों का गुस्सा जायज है- चड्ढा  

राघव चड्ढा ने कहा, "नीट के स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आपका गुस्सा जायज है. आपका दर्द असली है. आपको एग्जाम सिस्टम से जो शिकायत है वो भी असली है. जब आपने अपनी चिंता व्यक्त की, अपना दर्द बताया तो प्रधानमंत्री ने परिवार के मुखिया की तरह उसको सुना. छात्रों ने मांग की, सरकार ने कदम उठाए. ऐतिहासिक फैसले लिए गए और सिस्टम बदल गया. जब एक स्टूडेंट नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करता है तब तो अकेला तैयारी नहीं करता बल्कि उसका पूरा परिवार तैयारी करता है. मां घर का बजट कम करती है. पिता फैमिली सेविंग को कोचिंग और रेंट पर खर्च करता है. फैमिली को लोन तक लेना पड़ता है."

'पंजाब में 10 सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हुए', सुखबीर बादल का बड़ा हमला

पीएम ने चिंता को समझते हुए तमान एक्शन लिए- चड्ढा

बीजेपी सांसद ने कहा, "जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग पीएम के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए. पेपर लीक के बाद तुरंत री-एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो. जांच सीबीआई को सौंपी. एसआईटी का गठन हुआ. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए. मात्र 75 दिन में चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई. जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं. 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया."

मारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया- चड्ढा

इसके आगे उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें वापस लिया गया. एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मजबूत किया जा रहा है और अगली बार से ये नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा. इसी के साथ-साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है. 

पेपर लीक करने का सोचेगा तो रूह कांप जाएगी- चड्ढा

राघव चड्ढा ने एंटी पेपर लीक बिल के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर सरकार लेकर आई है, जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी. पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पर ट्रीट किया जाएगा. इंसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कारवाई होगी. सबको दोषी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना लिया जाएगा. 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 30 Jul 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
राघव चड्ढा ने कैंसर से की पेपर लीक की तुलना, 'आज सरकार...'
राघव चड्ढा ने कैंसर से की पेपर लीक की तुलना, 'आज सरकार...'
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ फेलोशिप, Aug से दूसरे बैच के आवेदन
पंजाब: नशे के खिलाफ फेलोशिप, Aug से दूसरे बैच के आवेदन
पंजाब
'पंजाब में 10 सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हुए', सुखबीर बादल का बड़ा हमला
'पंजाब में 10 सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हुए', सुखबीर बादल का बड़ा हमला
पंजाब
चंडीगढ़ में बवाल! अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन
चंडीगढ़ में बवाल! अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
इंडिया
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
'राजेन्द्र प्रसाद ने की बड़ी गलती', वंदे मारतम् बिल पास होने पर भड़के ओवैसी
इंडिया
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
नेपाल: साम्प्रदायिक दंगे से जल रहे कई शहर, आगजनी-पथराव के बाद कर्फ्यू, 3 मौत
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget