'पंजाब में 10 सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हुए', सुखबीर बादल का बड़ा हमला

पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

लुधियाना में मीडिया से बातचीत के दौरान सुखबीर बादल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कई सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं.

'NEET पेपर लीक की तरह पंजाब में भी हुई गड़बड़ी'

सुखबीर बादल ने कहा कि जिस तरह देश में NEET पेपर लीक को लेकर विवाद हुआ, उसी तरह पंजाब में भी कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में करीब 10 अलग-अलग सरकारी नौकरियों से जुड़े पेपर लीक हुए हैं. बादल ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से लीक की घटनाओं से इनकार करना हैरान करने वाला है.

#WATCH | Ludhiana, Punjab: On the paper leak issue, Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal says, "... Just like the NEET paper leak, papers for nearly 10 different job posts have been leaked in Punjab under the Aam Aadmi Party government. I am surprised how a Chief… pic.twitter.com/xLSlNUjN8N — ANI (@ANI) July 30, 2026

'पैसों के बदले पेपर दिलाने के आरोप लगा रहे युवा'

अकाली दल नेता ने कहा कि प्रदेश के कई युवा आरोप लगा रहे हैं कि पैसों के बदले परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराए गए. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों युवा मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षाओं में शामिल होते हैं. अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता है.

AAP नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में हो रही गैर-कानूनी गतिविधियों के पीछे सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, उनके आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अकाली दल ने बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर होगा मंथन

सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए शिरोमणि अकाली दल ने बैठक बुलाई है. इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पार्टी इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी.