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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में BJP और अकाली दल का फिर होगा गठबंधन? इस बयान से बढ़ी हलचल

पंजाब में BJP और अकाली दल का फिर होगा गठबंधन? इस बयान से बढ़ी हलचल

पंजाब में अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले NDA की वापसी पर चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 01:30 PM (IST)
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पंजाब की राजनीति में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के बीच दोबारा गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं. किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए थे. इसके बाद से पंजाब में बीजेपी और अकाली दल अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे थे. अब करीब 5 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान में पंजाब में एनडीए सरकार का जिक्र होने से गठबंधन की संभावनाओं पर फिर चर्चा शुरू हो गई है.

बीजेपी और अकाली दल का रिश्ता पंजाब की राजनीति में काफी पुराना रहा है. दोनों दलों ने लंबे समय तक मिलकर चुनाव लड़े और सरकार चलाई. लेकिन 2020 में कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के बीच अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था.

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इसके बाद बीजेपी पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की बात कहती रही, जबकि अकाली दल ने भी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी की. अब अमित शाह के बयान में एनडीए सरकार का उल्लेख होने के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा पुराने गठबंधन की ओर लौटने की तैयारी कर रही है.

अकाली दल (बादल) के साथ सबसे ज्यादा संभावना

पंजाब में भाजपा के लिए सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से तालमेल रहा है. साथ ही, दोनों दलों ने पहले भी मिलकर चुनावी सफलता हासिल की है.

इस गठबंधन की खासियत यह रही कि दोनों पार्टियों के अपने-अपने मजबूत वोट बैंक थे. अकाली दल को ग्रामीण इलाकों और सिख मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा, जबकि भाजपा की पकड़ शहरी क्षेत्रों और हिंदू मतदाताओं के बीच मजबूत रही. इससे दोनों दलों को एक-दूसरे के वोटों का फायदा मिलता था.

दूसरे दलों के साथ गठबंधन की राह आसान नहीं

भाजपा के सामने पंजाब में दूसरे दलों के साथ तालमेल बनाने के विकल्प भी हैं, लेकिन कई राजनीतिक मुश्किलें हैं. आम आदमी पार्टी और भाजपा लगातार एक-दूसरे पर निशाना साधती रही हैं. ऐसे में दोनों के साथ आने की संभावना बेहद कम दिखाई देती है.

कांग्रेस के साथ गठबंधन की भी गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में दोनों दल एक-दूसरे के विरोधी हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) और वारिस पंजाब दे के साथ भाजपा के वैचारिक मतभेद भी बड़ी बाधा बन सकते हैं.

अकाली दल के दूसरे धड़े के साथ बातचीत की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार और बेअदबी से जुड़े मामलों जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

2020 के बाद दोनों दलों को लगा झटका

अकाली दल और भाजपा के अलग होने के बाद दोनों की चुनावी ताकत कमजोर हुई. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की. इसके मुकाबले अकाली दल को केवल 3 और भाजपा को दो सीटें मिलीं.

2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे. विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से भाजपा 23 सीटों पर आगे रही, जबकि अकाली दल 9 सीटों पर बढ़त बना सका. इन आंकड़ों ने दोनों दलों के लिए भविष्य की रणनीति पर विचार करने की जरूरत को और बढ़ाया.

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गठबंधन का पुराना इतिहास भी अहम

भाजपा और अकाली दल की राजनीतिक साझेदारी की जड़ें जनसंघ के दौर तक जाती हैं. दोनों दलों ने 1967 और 1969 में मिलकर सरकार बनाई थी. हालांकि, औपचारिक गठबंधन की शुरुआत 1996 में मानी जाती है. इसके बाद 1997, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन ने सरकार बनाई.

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के दोबारा साथ आने की चर्चा तेज है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि गठबंधन होगा या भाजपा और अकाली दल अकेले चुनाव लड़ेंगे. लेकिन अमित शाह के बयान ने पंजाब की राजनीति में पुराने समीकरणों की वापसी की संभावनाओं को जरूर चर्चा में ला दिया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
BJP PUNJAB NEWS AMIT SHAH
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