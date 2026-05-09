प्यार के नाम पर धोखा! शादी का वादा कर नाबालिग के साथ बनाए संबंध, बच्चे के जन्म के बाद मुकरा आरोपी
Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए. इतना ही नहीं गर्भवती होने और बच्चा होने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया.
Ludhiana Minor Girl Assault Case: पंजाब के लुधियाना में एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का शर्मनाक मामला सामने आया है. आरोप है कि उसकी कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए. बाद में जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया.
16 साल की पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार पिछले एक साल से एक सोसाइटी में रह रहा था. उसकी मां की शादी की बातचीत जीवनजोत सिंह नामक व्यक्ति से चल रही थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती जीवनजोत सिंह के छोटे भाई गगनजोत सिंह से हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गया.
कैसे हुआ पूरा मामला
पीड़िता लड़की के मुताबिक, जून 2025 में रात करीब 10:30 बजे आरोपी गगनजोत सिंह उसके घर आया और शादी का वादा करके उसके साथ गलत व्यवहार किया. कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और 4 मई 2026 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया.
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हालांकि, जब पीड़िता ने आरोपी गगनजोत सिंह से शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई और अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी
जानकारी मिलते ही, 7 मई को सराभा नगर पुलिस स्टेशन ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी गगनजोत सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 6, आईपीसी की धारा 65(1), 64(2)(M) के तहत मामला दर्ज किया है.
फिलहाल आरोपी गगनजोत सिंह फरार है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
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Source: IOCL