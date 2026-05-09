Punjab News: कनाडा में पंजाबी युवक की अचानक मौत! 28 साल के राजविंदर की हार्ट अटैक से गई जान

Canada News: पंजाब के फरीदकोट के गांव किला नौ से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 28 साल का एक नौजवान राजविंदर सिंह उर्फ राजू की कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। इस खबर के बाद पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के मुताबिक, राजविंदर सिंह करीब तीन साल पहले अपनी पत्नी के पास स्पॉउस वीज़ा पर कनाडा गया था। वह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रहकर काम करता था और आर्थिक जिम्मेदारियां निभा रहा था। गुरुवार रात को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक के पिता शमशेर सिंह और चाचा अमरजीत सिंह ने बताया कि राजविंदर सिंह बहुत मिलनसार और खुशमिजाज (हंसमुख) स्वभाव का था। वह घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेश गया था। राजविंदर सिंह वहां कड़ी मेहनत करके अपना काम भी अच्छी तरह संभाल रहा था।

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परिवार इस समय मृतक का शव पंजाब वापस लाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों से मदद मांग रहा है, ताकि वह उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में कर सके। इस मौके पर इलाके के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा परिवार के साथ गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है।

पूर्व विधायक ने जताया दुख

इस दुख की घड़ी में कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों भी परिवार से दुख साझा करने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ संवेदना जताई और उन्हें शव को भारत वापस लाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया।

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