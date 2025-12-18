Punjab Weather: पंजाब में झमाझम बरसेंगे बदरा, 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Punjab Weather Update: देश के कई राज्यों में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. पंजाब में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की गई है. साल के आखिरी महीने में अचानक ठंड बढ़ जाएगी. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 17 से 20 दिसंबर के लिए कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 17-20 दिसंबर को पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी. 17 और 18 दिसंबर को हल्की और 19 और 20 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी है.

पंजाब में मौसम का हाल?

बता दें कि पंजाब में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई. हालांकि मानसून के बाद राज्य में बारिश रुक गई, लेकिन पंजाब में मौसम फिर से अपना रंग दिखाएगा. नतीजतन, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 17-20 दिसंबर को पंजाब में भारी बारिश होगी. 17 और 18 दिसंबर को बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन 19 और 20 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी है.

इन राज्यों में बरसेगा बारिश

इसके अलावा देश में मौसम फिर से अपना कहर दिखाएगा. मौसम विभाग ने 17-20 दिसंबर को उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

राजस्थान और दिल्ली के लिए मानसून सीजन शानदार रहा. मानसून के बाद भी राजस्थान और दिल्ली में कुछ दिनों के लिए अच्छी बारिश हुई. हालांकि, अब दोनों क्षेत्रों में बारिश रुक गई है और ठंड के प्रभाव महसूस होने लगे हैं. मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है कि राजस्थान और दिल्ली में 17 से 20 दिसंबर के बीच तापमान नहीं घटेगा और शीत लहर से राहत मिलेगी.

