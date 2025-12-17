हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पंजाब ब्लॉक समिति चुनाव: 637 जोन में जीती AAP, कांग्रेस के खाते में 190, BJP का हुआ ये हाल

पंजाब ब्लॉक समिति चुनाव: 637 जोन में जीती AAP, कांग्रेस के खाते में 190, BJP का हुआ ये हाल

Punjab Block Samiti Results: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार (17 दिसंबर) सुबह से जारी है. 18 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी.

By : सचिन कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 17 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब ब्लॉक समिति चुनाव में अब तक 2838 जोन में से 1066 के नतीजे घोषित हुए हैं. इनमें 637 पर आम आदमी पार्टी, 190 पर कांग्रेस और 138 पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की है. बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली है. जिला परिषद चुनाव में 347 जोन में से 53 के नतीजे घोषित हुए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 39, कांग्रेस को 9 और शिरोमणि अकाली दल को 5 जोन में जीत मिली है.

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच बुधवार (17 दिसंबर) सुबह से जारी है. राज्यभर में स्थापित 154 केंद्रों पर मतपत्रों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हो गई थी.

पंजाब ब्लॉक समिति चुनाव में 14 दिसंबर को हुई वोटिंग

पंजाब में 22 जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को हुए मतदान में 48 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. इन चुनावों में 9,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. गुरुवार (18 दिसंबर) सुबह तक तस्वीर साफ होगी.

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने क्या कहा?

‘आप’ की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, ''जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के अब तक घोषित परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं. अब तक के परिणाम और चुनावी रुझान पंजाब सरकार की नीतियों के प्रति जनता के झुकाव को दर्शाते हैं.''

मनीष सिसोदिया ने लोगों का जताया आभार

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पंजाब के गावों की जनता का दिल से आभार. आज ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के जो नतीज़े आ रहे हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि भगवंत मान सरकार का काम जनता को पसंद आ रहा है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''अच्छे सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, नई नई नौकरियां, सड़कें, प्लेग्राउंड, बिजली, किसानों की तरक्की के लिए बिजली, बीज, फसल ख़रीद भुगतान के क्षेत्र में शानदार काम किया है सरकार ने पंजाब के गाँव-गाँव में आम आम आदमी का भरोसा आज भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ईमानदारी से काम करने की राजनीति पर कायम है. आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और साथियों को बधाई.''

विपक्षी दलों ने AAP पर धांधली के लगाए थे आरोप

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP समेत सभी प्रमुख सियासी दलों के उम्मीदवार पार्टी चिह्न पर चुनाव मैदान में उतरे. 14 दिसंबर को हुई वोटिंग के दौरान विपक्षी दलों कांग्रेस और अकाली दल ने सत्तारूढ़ 'आप' पर धांधली करने का आरोप लगाया था. इससे पहले भी दोनों पार्टियों की ओर से सीएम भगवंत मान की सरकार पर सरकारी तंत्र का गलत इस्तमाल कर उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने और नामांकन खारिज कराने का आरोप लगाया था.

Published at : 17 Dec 2025 10:32 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

