Jalandhar Accident: घने कोहरे का कहर! हाईवे पर एक के बाद एक आपस में टकराईं 5 गाड़ियां, लगा लंबा जाम
Jalandhar Weather: पंजाब में घना कोहरा जारी दूसरे दिन भी जनजीवन प्रभावित. जालंधर में सुबह घनी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया.
Punjab Weather Update: पंजाब में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. सुबह के समय जालंधर में घनी धुंध छाई रही. कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया. इसी कड़ी में जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे पर गांव काला बकरा के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां धुंध के कारण 5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए.
एक के बाद एक करके आपस में टकराईं गाड़ियां
जानकारी के मुताबिक, एक अनजान ट्रक हाईवे पर जा रहा था, जिसके पीछे आ रहे एक टिपर ने उसे टक्कर मारी. इसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी एक-दूसरे से टकराती गईं. हादसे में कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. खुशकिस्मती से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू बनाया. इसके बाद हाईवे को फिर से खोल दिया गया. सड़क सुरक्षा फोर्स ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. लगातार छाए कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है.
उड़ानें अपने समय पर चल रही
आदमपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुष्पेंद्र नरूला ने बताया कि धुंध के बावजूद आदमपुर एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक बिल्कुल ठीक है और आने-जाने वाली सभी उड़ानें अपने समय पर चल रही हैं. डायरेक्टर ने बताया कि जहां से 2 एयरलाइन की उड़ानें जाती हैं, वह भी अपने समय पर चलेंगी.
यह भी पढ़ें -
Punjab: ड्राइव पर जाने से किना इनकार, उज्बेकिस्तान की महिला को लुधियाना में दो दोस्तों ने मार दी गोली
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL