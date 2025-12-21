पंजाब में युवती की सड़क किनारे दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पंजाब के तरनतारन जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रसूलपुर नहर के पास सड़क किनारे खड़ी एक युवती पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी. जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना दिनदहाड़े हुई है जिससे पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती सड़क किनारे खड़ी थी जब अचानक दो-तीन मोटरसाइकिल सवार युवक वहां पहुंचे. उन्होंने बिना कोई बात किए युवती पर गोली चला दी और तेजी से फरार हो गए. गोली लगते ही युवती जमीन पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास के लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही तरनतारन पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने इलाके को घेरकर छानबीन शुरू कर दी. घटनास्थल से गोली के खोखे और अन्य सबूत जुटाए गए. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनकी मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया जा सके.

प्रेम प्रसंग विवाद में हुई युवती की हत्या

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला व्यक्तिगत रंजिश, प्रेम प्रसंग या पुराने विवाद से जुड़ा लग रहा है. हालांकि सभी संभावनाओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है.

युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वह इलाके की ही रहने वाली थी. उसकी मौत की खबर फैलते ही परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया. पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है. कई लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है.

आरोपियों को जल्द कर लिया जाएगा गिरफ्तार- एसएसपी

पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं. नहर के आसपास और आसपास के गांवों में छापेमारी की जा रही है. एसएसपी तरनतारन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और प्रशासन हर स्तर पर मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद: डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला