पंजाब के मजदूरों को CM भगवंत मान का तोहफा! कर दिया ये बड़ा ऐलान
Punjab Special Assembly Session: मजदूर दिवस के मौके पर बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. पंजाब विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सीएम मान ने न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है.
वहीं पंजाब सरकार द्वारा एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि चार साल बाद, क्या उन्हें अचानक मजदूरों की याद आई? जबकि हर छह महीने में, उनके वेतन पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्हें बढ़ाया जाए या नहीं.
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कांग्रेस ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि आज पंजाब में मजदूरी कम है और इस मजदूर दिवस पर मैं मांग करता हूं कि इसे बढ़ाया जाए. न्यूनतम मजदूरी पाने वाले मजदूरों की मांग 700 रुपये प्रतिदिन है.
राजा वडिंग ने आगे ये भी कहा कि यह चर्चा केवल मजदूर दिवस के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसका मकसद कुछ और था.विश्वास प्रस्ताव लाना, ताकि भविष्य में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न लाया जा सके. उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी राघव चड्ढा और संदीप पाठक के जरिए कई विधायकों के लगातार संपर्क में है और हो सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रही हो.
धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे सीएम मान
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान मई 6 से 9 तक धन्यवाद यात्रा पंजाब में करेंगे. गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान वाला बिल "जागत जोत श्री श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल" जो अब कानून की शक्ल ले चुका है उसके लिए लोगों का धन्यवाद करेंगे. अलग अलग धार्मिक जगहों पर जायेंगे, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और कुछ अन्य धार्मिक जगहों पर जाएगी यात्रा.
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Source: IOCL