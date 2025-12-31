Punjab: पुलिस बनकर आए 8 बदमाश घर में घुसे, बच्चों पर लगाया नशे का आरोप, फिर नकदी-गहने लूट भागे

Amritsar News: पंजाब के अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु इलाके में मंगलवार सुबह एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है. यहां एक घर में करीब 8 लुटेरे पुलिसकर्मी बनकर घुस गए और पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

बच्चों पर लगाए नशा बेचने के आरोप

पीड़ित परिवार की मुखिया जसबीर कौर ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 3 बजे अंधेरे में अचानक 8 लोग उनके घर में दाखिल हो गए. जब परिवार ने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया. लुटेरों ने कहा कि वे जांच के लिए आए हैं क्योंकि घर के बच्चे नशीले पदार्थ बेचते हैं. यह सुनकर पूरा परिवार घबरा गया और उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि सामने खड़े लोग लुटेरे हो सकते हैं.

जसबीर कौर ने बताया कि परिवार ने जब आरोपों से इनकार किया तो कथित पुलिसकर्मियों ने तलाशी लेने की बात कही. इसी दौरान उन्होंने परिवार को डरा-धमकाकर एक कमरे में इकट्ठा किया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद लुटेरे बेखौफ होकर घर में घूमते रहे और अलमारियों व अन्य जगहों की तलाशी लेने लगे.

नकदी और गहने लेकर फरार

लुटेरों ने घर से करीब 70 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने के गहने लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. कुछ समय बाद पीड़ित परिवार किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में सफल हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही जंडियाला गुरु थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का मुआयना किया और पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए. अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. लुटेरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर तुरंत पुलिस को सूचना दें और बिना पहचान के किसी को भी घर में प्रवेश न करने दें. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.